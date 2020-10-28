Частина пенсіонерів залишиться без підвищення: кого не зачепить осучаснення

В Україні в березні 2021 року пенсії осучаснять приблизно на 11%. Надбавка зачепить близько 10 млн осіб. Проте частина пенсіонерів або отримає незначне підвищення, або зовсім залишаться без нього.

Як ідеться в матеріалі OBOZREVATEL, без збільшення залишаться:

ті, хто отримував мінімальну або меншу за середню зарплату;

українці, які мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, завдяки додатковому стажу);

ті, хто отримав пенсію за спеціальним законом (наприклад, силовики).

Чому їхні пенсії не підвищать? Як відомо, пенсія українців обчислюється за формулою: середню зарплату за три минулих роки помножити на стаж у роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати й помножити на 1%.

Але іноді розмір пенсії за формулою може бути меншим за мінімальний. Згідно із законом усі, хто вийшов на заслужений відпочинок, повинні отримувати не менше ніж 1712 грн. Припустимо, що пенсія за формулою становить 1400 грн. Її автоматично підвищують до 1712 грн. Однак, якщо до 1400 грн додати 11%, вийде 1554 грн. Це все одно менше за мінімалку. Тому такі пенсіонери отримуватимуть після осучаснення стільки, скільки й до нього.

З іншого боку, ті, у кого була маленька або середня зарплата і багато стажу, уже нині завдяки доплаті за стаж можуть отримувати більше, ніж після можливого осучаснення "голої" пенсії.

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