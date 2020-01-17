"Будемо прощатись!" Зеленський відреагував на скандал із зарплатами міністрів і топменеджерів

Президент України Володимир Зеленський зажадав вирішити питання з захмарними зарплатами міністрів та інших топменеджерів.
Таке завдання він поставив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку на зустрічі в Офісі президента в п'ятницю, 17 січня.
Президента обурив рівень премій, які отримали міністри, з огляду на "ситуацію в країні і те, де вони перебувають".
Зеленський заявив, що "доведеться прощатися" з міністрами, які не захочуть працювати за "адекватну" зарплату. Те ж стосується й інших топменеджерів державних підприємств.
Окремо президент звернув увагу на скандал у "Нафтогазі", де топменеджмент отримав 29 млн доларів премії за контрактом – 1% від сплачених "Газпромом" 2,9 млрд доларів.
"Вони теж повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, але і залишатися людьми. Знайти вихід із ситуації, запропонувати виходи. Або вони вас почують, або не почують вас, тоді вони почують людей, або юристів, іще когось. Буде повністю перезавантажений НАК "Нафтогаз". І ми з вами повинні повністю розробити стратегію, як це зробити тоді", – додав він.
Зеленський розлютився через зарплати в Кабміні
Як писав OBOZREVATEL, Зеленський виступив проти відставки Гончарука, заявивши, що той "іще не розрахувався перед українцями за кредит довіри".
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