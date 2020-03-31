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31 березня • оновлено в 18:10
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У Росії через коронавірус почали розкуповувати морозильні камери

3.6т
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У Росії через те, що влада не може стримати епідемію коронавірусу, населення стало масово скуповувати морозильні камери, щоб робити додаткові запаси продуктів.

За даними онлайн-магазинів, за останні два тижні попит на цей товар злетів на 1700% в порівнянні з 2019 роком, повідомляють "Известия".

У Росії розкуповують морозильні камери

У Росії розкуповують морозильні камери

Так, в період з 7 по 17 березня на сайті "Беру" кількість замовлень на морозильні камери зросла більш ніж в шість разів. Наприкінці тижня 16–22 березня інтерес користувачів до холодильників зріс на 50%, а до морозильних камер – майже на 30%.

Різкий сплеск попиту на дані товари зафіксували і на "Яндекс.Маркеті". Покупці стали цікавитися холодильниками вдвічі частіше, а морозильниками – втричі. Пік замовлень припав на 19 березня.

На "Холодільнік.ру" продажі морозильних камер виросли в 5,3 рази, на goods.ru – в 17 разів у порівнянні з минулим роком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • "Влада" анексованого Криму поскаржилися, що ціни на продукти на півострові ростуть через те, що їх вивозять до Росії.

  • Росія звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії коронавірусу "наддержава" не може прогодувати своє населення.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"... из-за того, что власти не могут сдержать эпидемию коронавируса..." Дeбилы обозовские, а где могут сдержать? В Европе вашей хваленой, куда вы так мечтаете попасть? Только в коммунистическом Китае победили вирус, причём методами самыми жёсткими и недемократическими. Прежде, чем упрекать власти России, которые делают все - ввели карантин, поддерживают людей материально, строят ударными темпами много больниц - поищите бревно в своём глазу!
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
это у халов кризис . а в России начало летнего сезона
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Мой господин
Мой господин
Да,я только что купил 3,мне стекломой хранить негде.
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Економіка Особисті фінанси

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