Борги за комуналку: за що українці не платять

Українці почали частково погашати заборгованість по комунальним платежам, однак про повне погашення всієї заборгованості не йдеться.

Так, заборгованість населення України з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в квітні 2018 року знизилася на 14,2% в порівнянні з березнем 2018 року і склала 13,3 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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В той же час, заборгованість з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій в квітні в порівнянні з попереднім місяцем зросла на 3% і склала 3,4 млрд грн, заборгованість за вивіз побутових відходів склала 400 млн грн.

Борги за централізоване водопостачання та водовідведення зросли на 8,4% в порівнянні з березнем і склали 1,9 млрд грн. За даними Держстату, в квітні українці сплатили за електроенергію 2,9 млрд грн (104% нарахованих за цей період сум за рахунок погашення заборгованості за минулий період). Борг населення за цей вид послуги становить 3,9 млрд грн.

Всього в квітні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 9,6 млрд грн, що склало 167,5% нарахованих за цей період сум. Також повідомляється, що за січень-квітень 2018 року з населенням було укладено 24,1 тис. Договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 166,6 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 92,5 млн грн.

Раніше OBOZREVATEL.UA повідомляв, що за борги по комуналці можуть відключити від електроенергії та холодної води цілі будинки . Крім того, згідно із законом у боржників можуть заарештувати і продати в рахунок боргу техніку, машину і навіть квартиру.

За прогнозами експертів, ціни на комунальні послуги зростатимуть. Очікується, що опалення і гаряча вода в 2019-му можуть подорожчати на 10%, в 2020-м - на 11%, а в 2021-му - ще на 20% . Більше доведеться платити і за електроенергію. Тариф на "ток" буде рости три роки поспіль на 22,5%, 15% і 12,5% відповідно. Таким чином, вже через три роки один кВт * год електроенергії подорожчає до 2,66 грн.