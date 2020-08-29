"Bolt, Uber і Uklon працюють поза законом": у Мінінфраструктури анонсували нові правила

В Україні служби таксі Bolt, Uber і Uklon працюють поза законом. Незабаром водії, які заробляють за допомогою таких служб, повинні будуть купувати спеціальний патент, оформляти страховку на пасажирів і проходити технічний огляд.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив генеральний директор Директорату автомобільного та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури Гамлет Погосян.

"Головний посил – детінізація таксі. Є ще таксі на замовлення, це якраз служби Bolt, Uber, Uklon. Зараз вони працюють поза законом. Це загроза в питаннях безпеки, відстоювання своїх інтересів. У сфері перевезень пасажирів на замовлення, це якраз Bolt, Uber, Uklon і інші, працюють фізичні особи, звичайні пересічні громадяни. Щоб вони могли здійснювати діяльність законно, вводимо таке поняття як патент. Це право на ведення такого роду діяльності", – розповідає Погосян.

Патент коштуватиме одну мінімальну зарплату (зараз 4723 грн) і діятиме рік. Також можна буде придбати патент на місяць, ціна буде в 12 разів менша.

"Буде вибір, або працювати на себе, купивши патент, або відкрити фірму і працювати як класична служба таксі. Ми створюємо умови, коли можна буде вибрати варіант. Пасажир отримає гарантію у вигляді страхування життя, автомобіль буде зобов'язаний пройти технічний контроль. Контролюватиме "Укртрансбезпека", – сказав чиновник.Чиновники отримають можливість робити "контрольні закупівлі", перевіряти наявність водія в реєстрі і штрафувати порушників.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишній народний депутат від "Народного фронту" "козак" Михайло Гаврилюк зізнався, що, працюючи таксистом у Києві, заробляє від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.