Богдан і весь бомонд відпочивали в Куршевелі водночас із Шаховим: ексклюзив OBOZREVATEL

У розпал коронавірусу близько 100 українських високопосадовців, політиків і зірок шоу-бізнесу "закривали сезон" у Куршевелі. Серед них був заражений коронавірусом Сергій Шахов, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан разом зі своїми друзями та інші.
Про це OBOZREVATEL розповів один з відомих українців, який разом із високопоставленими друзями відзначав 8 березня на відомому гірськолижному курорті. "Я не знаю, чому тільки політиків називають. Там були всі, дуже відомі імена. І політики з різних фракцій, Андрій Богдан теж не пропускає такі заходи і цього разу був. Це давня традиція. До 10 березня в Куршевелі відпочивають росіяни, а ближче до 10 березня закривати курортний сезон приїздять українці", – розповідає співрозмовник.
У Куршевель українці летіли різними рейсами: хтось на чартері, хтось рейсовим літаком. Всі вилітали з Женеви. Між собою спілкувалися за час відпочинку, відвідували одні ресторани і проводили світські вечора. Тепер же близько 100 осіб ризикують бути зараженими коронавірусом, як і нардеп Сергій Шахов, який також був у цей час у Куршевелі.
"Шахов, звичайно, здивував. Ще й у Раду пішов. Я і всі мої друзі зараз вдома на самоізоляції. Здаємо тести, нікуди не виходимо. Чому Шахов пішов у Раду – взагалі не розумію", – розповідає один з українців, який побував у Куршевелі водоночас із Шаховим.
Детальніше про те, хто з політиків відпочивав у Куршевелі в розпал коронавірусу, читайте незабаром на OBOZREVATEL.
Раніше нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.
Шахов зізнався, що стан його здоров'я знову погіршився.
Після повернення Шахов спілкувався із представниками нового Кабінету міністрів.
11 березня Кабінет міністрів України запровадив карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.
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