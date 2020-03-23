Богдан і весь бомонд відпочивали в Куршевелі водночас із Шаховим: ексклюзив OBOZREVATEL

У розпал коронавірусу близько 100 українських високопосадовців, політиків і зірок шоу-бізнесу "закривали сезон" у Куршевелі. Серед них був заражений коронавірусом Сергій Шахов, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан разом зі своїми друзями та інші.

Про це OBOZREVATEL розповів один з відомих українців, який разом із високопоставленими друзями відзначав 8 березня на відомому гірськолижному курорті. "Я не знаю, чому тільки політиків називають. Там були всі, дуже відомі імена. І політики з різних фракцій, Андрій Богдан теж не пропускає такі заходи і цього разу був. Це давня традиція. До 10 березня в Куршевелі відпочивають росіяни, а ближче до 10 березня закривати курортний сезон приїздять українці", – розповідає співрозмовник.

У Куршевель українці летіли різними рейсами: хтось на чартері, хтось рейсовим літаком. Всі вилітали з Женеви. Між собою спілкувалися за час відпочинку, відвідували одні ресторани і проводили світські вечора. Тепер же близько 100 осіб ризикують бути зараженими коронавірусом, як і нардеп Сергій Шахов, який також був у цей час у Куршевелі.

"Шахов, звичайно, здивував. Ще й у Раду пішов. Я і всі мої друзі зараз вдома на самоізоляції. Здаємо тести, нікуди не виходимо. Чому Шахов пішов у Раду – взагалі не розумію", – розповідає один з українців, який побував у Куршевелі водоночас із Шаховим.

Детальніше про те, хто з політиків відпочивав у Куршевелі в розпал коронавірусу, читайте незабаром на OBOZREVATEL.

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