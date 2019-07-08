Уряд і “Нафтогаз” оголосили про зниження ціни на природний газ, і до того ж - анонсували більш приємні платіжки за опалення та гарячу воду.

Добре оголошувати про це у липні. Адже топити почнуть аж у жовтні, коли і українці повернуться з моря, і вибори пройдуть, і папєрєднікі встигнуть все вкрасти.

Я не на морі, тож буду бридкий і в’їдливий, як завжди. Що у нас із тарифами? Наскільки все в нас подешевшає, і головне - для кого?

Мрії Мін'юсту...

Причину, через яку ми роками отримували непідйомні квитанції за опалення, роз'яснив міністр юстиції Петренко.

Виявляється, у всьому винні місцеві органи влади, які несправедливо (!) формували тарифи на основі нарахувань з боку виконавців послуг. Газ кожному регіону рахували за своїм тарифом. Враховували, зокрема, відстань транспортування по трубах, а до накрученого лічильником зверху додавали коефіцієнт приведення до стандартних умов. У тих, хто не знав про коефіцієнт, виникли борги. Цього року уряд зобов'язав НКРЕКП обчислювати тарифи за новою схемою, вже без коефіцієнта, а борги перерахувати. Наш газ, за версією Мін’юсту, здешевів іще у квітні.

Оскільки тепло і гаряча вода прив'язані до газу, до 1 вересня обіцяють по ним також провести перерахунок тарифу. Встановлено граничні ціни - 1400 гривень за 1 Гкал за наявності лічильника, або 35,21 грн за 1 м2 у разі відсутності лічильника. В середньому по країні, як порахували в уряді, тариф на опалення має знизитися на 14%. В окремих містах - і на 25%.

По гарячій воді для населення теж запровадили максимально можливий тариф: 75,74 грн за 1 м3. Рушникосушильник, що працює на гарячій воді, підвищить його до 83,66 грн за 1 м3.

Усім, із кого місцеві “Теплокомуненерго” спробують взяти більше, дозволили скаржитися на урядову гарячу лінію.

… VS реальність

Як говорить нам класична економтеорія, єдиний природний механізм здешевити послугу - це “відпустити” ринок. Коли є вільна конкуренція, а споживачі (навіть ми з вами) можуть обирати собі комунальників, вони самі починають жвавіше рухатися. І таки знаходять, як знизити ціну своїх послуг та покращити їх якість.

В Україні вільний ринок газу існує хіба що в папірцях для МВФ. Ми знаємо, що для нашого уряду співпраця з МВФ: і рибку (кредит) з'їсти, і в наступну Раду сісти. Ось і маємо, що наш начебто приватний “Нафтогаз”, 100% акцій якого належать державі, із 2018 року працює під постановою Кабміну про ПСО (“покладання спеціальних обов'язків”). Добровільно-примусові спецобов'язки - це “стеля” у формуванні цін на побутовий газ. А ще - безперебійне забезпечення домогосподарств та “Теплокомуненерго” за будь-яких умов. Навіть якщо вони не платять. Вибачте, це не ринок газу. Це старі, добрі, придумані ще Троцьким “ножиці цін”.

Доки уряд дістає свою чарівну паличку, трошки приватний “Нафтогаз” лобіює скасування ненависного йому ПСО. Бо щось комусь постачати задарма і не мати права вимагати передоплату - це збитково. Запровадити “вільний ринок” вони благають саме зараз, поки літо і поки ціни на енергоносії дещо впали на міжнародному рівні.

З 1 липня “Нафтогаз” знизив тариф для промислових споживачів, що автоматично означає і зниження ціни для населення. Як їм це вдалося? Нічого дивного, запрацювало ринкове ціноутворення, переконують ЗМІ. Але. Поряд із таким матеріалом обов’язково пробігатиме експерт, який дуже переконливо переконує, що ринкова ціна для населення аж ніяк не може бути нижчою, ніж для підприємств. Бо ж ті закуповують оптом, за меншої кількості посередників, а часом навіть імпортують напряму, вони є більш надійними платниками, а ще доставка по розгалужених трубах, а ще обслуговування…

Прогноз на осінь

Вільний ринок газу з його вигідними конкурентними цінами для великої промисловості (читай між рядків - для “любих друзів”) - це, звісно, дуже добре і прогресивно. Чи зроблять так само гарно для побутових споживачів? З великою імовірністю, “Нафтогазу” таки влаштують свято - скасують ПСО. Він зможе робити з нашими тарифами, що схоче. Зможе вимагати передоплату з комунальників (навіть якщо для них збережуть обіцяний нам смаколик - “стелю” у підвищенні тарифів). Ну і, звісно, відключати газ всім, хто не купить лотерейний квиток в “управдома - друга людини”.

Щоб тут справді запрацював ринок, і “Нафтогаз” прогнувся під нас, потрібні конкуренти. А їх у гіганта не передбачається навіть у проекті.

Отже - там, де нам скасували один старий коефіцієнт, впровадять кілька нових.

Активісти далі навчатимуть українців заклеювати вікна, ставити сонячні батареї і не “опалювати повітря” цінними імпортними енергоресурсами. Їх, як завжди, ніхто не слухатиме.

Мін’юст пропонуватиме за відсутності хліба їсти тістечка.

Облуплені стіни “Теплокомуненерго” так і не пофарбують.

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