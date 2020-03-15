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15 березня • оновлено в 14:23
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Близько тисячі українців закрили в готелях Єгипту на карантин: розкрилася причина

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У Єгипті близько тисячі українців потрапили в карантин в готелях "Reef Oasis Beach Resort 5*" і "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*". Обидва готелі пов'язані між собою однією інфраструктурою. Разом з відпочиваючими з різних країн були і двоє італійців, у яких виявили симптоми коронавірусу.

Про це OBOZREVATEL розповіли туристи, які опинилися в обсервації. І персонал готелю, і всі відвідувачі не мають права залишати територію комплексу. Італійців з симптомами коронавірусу тримають окремо.

Близько тисячі українців закрили в готелях Єгипту на карантин: розкрилася причина

У двох готелях зараз знаходяться близько тисячі українців. У ці готелі відправляли на відпочинок різні українські оператори. Поки офіційного підтвердження діагнозу немає, проте якщо виявиться, що у італійців дійсно є вірус, під загрозою зараження виявляться і інші відпочивальники. А це тисячі чоловік.

Близько тисячі українців закрили в готелях Єгипту на карантин: розкрилася причина

Зараз туристичні оператори чекають результатів тестів і закінчення карантину, тільки після цього продумають, як і коли забрати відпочиваючих додому в Україну. За харчування та проживання гостям в карантині платити не доводиться.

Близько тисячі українців закрили в готелях Єгипту на карантин: розкрилася причина

Злякалися відвідувача готелів практично не виходять з номерів, щоб мінімізувати ризик зараження.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українських туристів, які відпочивали в двох готелях Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 * на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет) з підозрою на коронавірус відправили на карантин.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
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Pooh Vini
Pooh Vini
Отличный отель!)
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