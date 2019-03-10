Біткоїн очікує нищівне падіння: знаменитий аналітик озвучив прогноз

Вартість біткоїну може впасти з $ 3,8 до $ 1,8 тис. а діючий тренд на підвищення вартості валют розгорнеться на 180 градусів.

Про це з посиланням на технічного аналітика Bleeding Crypto повідомляє СNN. Протягом останніх 3 місяців ціна біткоїну була відносно стабільною, демонструючи сильні позиції по відношенню до долара. Стабільність біткоїну привела до того, що багато токенів і альтернативні криптовалюти продемонстрували значне зростання як по відношенню до біткоїну, так і по відношенню до долару.

курс біткоїну

Однак, технічний аналітик по криптовалютам сказав, що падіння до $ 1850 як і раніше залишається сильною можливістю для домінуючої криптовалюти.

Раніше після того, як біткоїйн беззастережно вирвався з $ 4 тис., але не зумів вирватися з критичного рівня опору в $ 4,2 тис., технічний аналітик сказав, що падіння, ймовірно, стане наступним короткостроковим кроком.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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