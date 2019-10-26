Більше не найбагатший у світі: Безос втратив мільярди за один вечір

Глава Amazon Джефф Безос через падіння котирувань компанії втратив $6,9 млрд і перестав бути найбагатшою людиною в світі. На перше місце вийшов засновник Microsoft Білл Гейтс.

Причиною послужив звіт компанії, який було опубліковано у четвер, 24 жовтня, згідно з яким її чистий прибуток за три звітні місяці знизився на 26%, до $2,1 млрд, повідомляє Forbes. Також нижче очікувань виявився прогноз щодо виручки у четвертому кварталі.

"Як наслідок на попередніх торгах акції Amazon впали на 7%, скоротивши статки Безоса до $103,9 млрд. Тепер перше місце у списку найбагатших людей світу посідає Білл Гейтс, статки якого – $105,7 млрд", – йдеться в матеріалі.

Новини Найбагатший чоловік у світі втратив мільярди через розлучення

Як повідомляв OBOZREVATEL, співзасновник Microsoft Білл Гейтс втратив друге місце в списку найбагатших людей планети – вперше за сім років існування рейтингу мільярдерів.

Десять найбагатших людей планети за один день збідніли майже на $18 млрд, коли в США в середу, 14 серпня, рекордно обвалилися індекси фондових бірж.

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