Більша, ніж у Зеленського: стало відомо, яка зарплата у Богдана

Заробітна плата глави Офісу президента Андрія Богдана за 2019 рік склала 218,7 тисяч гривень.

Про це повідомили Українські новини з посиланням на дані Державного управління справами. З цієї суми Богдан сплатив податків і зборів на суму 42 656 гривень.

Зарплату глава ОП почав отримувати тільки в серпні, до цього три місяці він працював безкоштовно. За серпень йому перерахували 39 874 гривні зарплати, за вересень – 43 184 гривні, жовтень – 39 258 гривень, листопад – 46 022 гривні, грудень – 50 409 гривень.

При цьому в листопаді його зарплата була депонована – нарахована, але не виплачена. Забрав він її в грудні чи ні – невідомо. "Тринадцятої зарплати" або інших премій Богдану в 2019 році не було передбачено.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан

Як писав OBOZREVATEL, заробітна плата президента Володимира Зеленського за 2019 рік склала 208 727 гривень. З цієї суми було виплачено 40 702 гривні податків і зборів.

Відзначимо, зарплати і премії українських топ-чиновників в рази вищі, ніж у колег з Польщі. А ось ключові економічні показники України – в рази гірші.

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