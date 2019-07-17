Білл Гейтс втратив місце у списку найбагатших людей світу

Засновник Microsoft Білл Гейтс втратив друге місце у списку найбагатших людей планети – вперше за сім років існування рейтингу мільярдерів.

Гейтса обігнав французький бізнесмен, президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, повідомляє Bloomberg. "LVMH, виробник предметів розкоші, досяг рекордного рівня у Парижі і збільшив свій чистий капітал до $107,6 млрд, випередивши Гейтса більш ніж на $200 млн", – пише агентство.

При цьому тільки у 2019 році Арно додав до свого статку $39 млрд. Це є найбільшим особистим прибутком серед 500 осіб у рейтингу Bloomberg.

Білл Гейтс

Статки Білла Гейтса теж зростали – за рік він заробив $17 млрд. Наразі його капітал становить $107 млрд. Агентство уточнює, що засновник Microsoft міг би утримати другу сходинку, якби не займався благодійністю – він передав $35 млрд до фонду Білла і Мелінди Гейтс.

На першому місці в індексі мільярдерів перебуває засновник Amazon Джефф Безос. Його статки перевищують $25 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбагатша людина у світі Джефф Безос втратив 35,7 мільярда доларів через розлучення зі своєю дружиною Маккензі Безос. При розірванні шлюбу вона претендувала на газету Washington Post і космічну компанію Blue Origin, але поступилася. Ексдружині дісталася чверть загальної частки у компанії Amazon.

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