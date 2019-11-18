Без тепла та електроенергії: десятки тисяч українців опинилися у надзвичайній ситуації

У Новому Роздолі Львівської області досі не дали опалення. Електроенергію подають по годинах, а на місцевих енергопідприємствах сьомий місяць не виплачують зарплату.

Про те, хто і як довів 60-тисячне місто до колапсу і як вирішуватимуть проблему – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

У заручниках корупції: містяни залишилися без тепла і світла

Сьомий місяць без зарплат, світло подають по годинах, а опалення досі не підключили – в такій ситуації опинилися жителі Нового Роздолу через тотальну корупцію двох відомих братів. Ярослав і Богдан Дубневичі розорили місцеві теплоелектроцентралі. Вони місяцями не платили зарплату, і, як підозрюють у НАБУ, вкрали у "Нафтогазу" 300 млн кубометрів газу.

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У 60-тисячне містечко приїхали прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністерка розвитку громад Олена Бабак, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв – важка артилерія з Києва.

"Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони, – заявили у НАКу.

І без тепла, і без електроенергії десятки тисяч містян не можуть обігріти своє житло. У будинках з'явилася цвіль, а люди рятуються грілками, вмикають духові шафи, щоб хоч якось зігрітися.

"Люди в сірій зоні так не живуть, як ми тут! Грілися електрикою, так спочатку попросили менше використовувати електроприлади, а зараз взагалі відключили! Як вижити?", – обурюється місцева жителька Алевтина Сергіївна.

Винуватців надзвичайної ситуації – Дубневичів – підозрюють і в інших злочинах. Їхнє майно арештовують, а в будинках проводять обшуки. Дісталося і керівництву їхнього ТЕЦ. Брати володіли "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ", "Енергія". Разом три підприємства, за даними НАБУ, вкрали газу на 1,4 млрд грн. Чотирьох посадових осіб підприємства заарештували.

ТЕЦ опинилися під арештом, а зараз їх передали в управління "Нафтогазу". Головне завдання: повернути людей на роботу, щоб відновити стабільну подачу електроенергії і дати старт опалювальному сезону.

Із семи невиплачених зарплат працівникам обіцяють виплатити три. При цьому у них залишиться право вимагати свої гроші у Дубневичів. "Сумарно ми компенсуємо три зарплати. Ми також плануємо підвищити зарплати і працювати далі. Такий план, ми дуже сподіваємося, що наша людина зможе почати переговори з питання трудових угод", – пояснив Андрій Коболєв.

Скандальні власники ТЕЦ змогли фактично загнати місто в катастрофічну ситуацію. І головна причина – всеосяжна корупція і злочинні схеми. Новий Розділ – яскравий приклад того, до чого може призвести необмежений вплив і корупційне збагачення кількох недоторканних політиків. Зараз же врятувати містян від холоду намагається Кабмін мало не в повному складі.

Як працювала газова схема: купували для одних, а продавали іншим

В Україні довгий час тарифи для населення були значно нижчими за ринкові. Фактично підприємства платили за блакитне паливо майже в півтора рази дорожче. Брати Дубневичі знайшли спосіб, як заробити на цій різниці.

Вони замовляли у "Нафтогазу" блакитне паливо нібито для того, щоб надавати комунальні послуги населенню. А фактично використовували паливо в комерційних цілях. Така схема діяла щонайменше кілька років – з 2013-го до 2015-го.

Але і цим проблеми не обмежилися. В підприємство не інвестували гроші на модернізацію. Фактично для власників ТЕЦ стали способом провертати газові махінації та швидко збагачуватися.

"Минулої зими через недбалість попереднього керівника на Новороздольській ТЕЦ трапилася серйозна аварія, в цьому році регламентні роботи не фінансувалися і не проводилися належним чином. Ми розуміємо, що ми отримали у спадок... Не просто складний актив, а клубок проблем", – пояснили у "Нафтогазі".

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