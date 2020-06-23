Беріть пуд знижок від роботизованих аптек до 15 липня

Все хороше коли-небудь закінчується. Велика акція від роботизованих аптек – не виняток. Економити до 40% на покупках звичних товарів можна тільки до 15 липня 2020 року включно. Тримайте "Пудові знижки у важкі часи"*, щоб дешевше поповнити домашню аптечку. Акція діє в аптеках брендів "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" й "Аптека Копійка". Візьміть пуд знижок та придбайте потрібні товари до 40% дешевше.

Роботизовані аптеки знижують ціни на різні товари. Якщо збираєтесь відпочити на морському узбережжі, не забудьте придбати сонцезахисну косметику зі знижками. Вам також можуть знадобитись засоби гігієни. Якщо страждаєте від сезонної алергії, завітайте за протиалергійними препаратами. Загалом діють знижки на більш ніж 200 товарів. Акційні пропозиції стануть у пригоді дітям та дорослим.

Якщо хочете зекономити час, зробіть замовлення** ліків телефоном: 5900. Вкажіть операторові, які товари хочете придбати та куди вам зручно завітати за покупками. Оплачувати й забирати замовлення потрібно тільки в аптеці. Так зможете переконатись у якості товарів. Щоб оплатити покупки, можете скористатись готівкою або банківською карткою.

В роботизованих аптеках працює PharmBot – спеціальний помічник, який допомагає розмістити товари на полиці та знайти їх за потреби. Завдяки роботові провізор отримує потрібну упаковку за 7 секунд.

Акція в роботизованих аптеках триває з 1 червня по 15 липня 2020 року. Зможете зробити покупки для себе й допомогти рідним. Відчуйте турботу роботизованих аптек та зменште витрати на потрібні товари до 40%!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.