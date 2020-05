Баум – головний: Зеленський дав вказівки щодо запуску казино в Україні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками грального бізнесу, на якій фактично визнав: підприємець Борис Баум – головний із питань азартних ігор, а також заявив: імовірно, 21 травня Верховна Рада ухвалить розроблений нею законопроєкт.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел в Офісі президента. Зустріч глави держави із зацікавленими в законі про казино підприємцями відбулася наприкінці минулого тижня.

"Наприкінці минулого тижня відбулася зустріч президента з усіма зацікавленими в законі про казино. Він підтвердив, що вже цього тижня потрібно винести законопроєкт в зал, у тій редакції, яку підготував Баум. Імовірно, це буде четвер. І Баум далі відповідає за ринок. Фактично він головний у цій сфері", – розповіло джерело.

Законопроєкт, як запевняють експерти, написаний під конкретні російські компанії, які готуються виходити на український ринок. Кілька конкретних прикладів:

онлайн-казино (мають приблизно $4 млрд на рік, згідно з оцінками Баума) прив'яжуть до бетингових компаній;

кількість ліцензій для бетингових компаній обмежать, щоб отримати дозвіл, знадобиться домен .ua, торгова марка;

реєстрація торгової марки триватиме майже рік, встигнуть отримати ліцензію тільки ті, хто вже працює, і ті, хто заздалегідь підготувався;

ще до того як закон презентували, російські компанії почали відкривати офіси в Києві, перекладати сайти українською мовою;

українські бетингові компанії, з огляду на все, готуються до продажу росіянам. Це вже прогнозують учасники ринку, для цього створені всі умови, про це згадав навіть Баум у своєму інтерв'ю.

Детальніше про всі підводні камені законопроєкту Баума можна прочитати тут. Головне, що варто знати українцям: документ лобіює інтереси конкретних компаній і, ймовірно, Баум не просто так зробив такий "подарунок" росіянам. Для держави-агресора не ввели жодних обмежень, як і для офшорних фірм.

Зазначимо, офіційного статусу в Бориса Баума немає. Він відповідає перед законом не як чиновник, а як звичайний громадянин, його повноваження та відповідальність не регламентуються українським законодавством. Інакше як "тіньовий смотрящий" таку діяльність назвати не можна.

У Баума є конфлікт інтересів, він сам причетний до грального бізнесу. "Волонтер" обіймав менеджерські посади в російсько-українській групі VS Energy, президентом якої до вересня 2015 року значився Михайло Спектор. Останній також був власником готелю Premier Palace, в якому працювало елітне казино в Україні. Крім того, Баум володів кіпрською фірмою First National Lotteri Ltd., яку пов'язують із Першою національною лотереєю в РФ. Нагадаємо, саме росіяни збираються зайти на український ринок. Він також заявив про свою причетність до болгарської компанії.

Детальніше про те, хто такий Борис Баум, можна прочитати тут.