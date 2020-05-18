Баум – головний: Зеленський дав вказівки щодо запуску казино в Україні

Документ прописаний у такий спосіб, що найбільшу вигоду від нього отримають російські компанії

Вже цього тижня повинні ухвалити законопроєкт про казино, який розробляв Баум

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками грального бізнесу, на якій фактично визнав: підприємець Борис Баум – головний із питань азартних ігор, а також заявив: імовірно, 21 травня Верховна Рада ухвалить розроблений нею законопроєкт.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел в Офісі президента. Зустріч глави держави із зацікавленими в законі про казино підприємцями відбулася наприкінці минулого тижня.

"Наприкінці минулого тижня відбулася зустріч президента з усіма зацікавленими в законі про казино. Він підтвердив, що вже цього тижня потрібно винести законопроєкт в зал, у тій редакції, яку підготував Баум. Імовірно, це буде четвер. І Баум далі відповідає за ринок. Фактично він головний у цій сфері", – розповіло джерело.

Законопроєкт, як запевняють експерти, написаний під конкретні російські компанії, які готуються виходити на український ринок. Кілька конкретних прикладів:

онлайн-казино (мають приблизно $4 млрд на рік, згідно з оцінками Баума) прив'яжуть до бетингових компаній;

кількість ліцензій для бетингових компаній обмежать, щоб отримати дозвіл, знадобиться домен .ua, торгова марка;

реєстрація торгової марки триватиме майже рік, встигнуть отримати ліцензію тільки ті, хто вже працює, і ті, хто заздалегідь підготувався;

ще до того як закон презентували, російські компанії почали відкривати офіси в Києві, перекладати сайти українською мовою;

українські бетингові компанії, з огляду на все, готуються до продажу росіянам. Це вже прогнозують учасники ринку, для цього створені всі умови, про це згадав навіть Баум у своєму інтерв'ю.

Детальніше про всі підводні камені законопроєкту Баума можна прочитати тут. Головне, що варто знати українцям: документ лобіює інтереси конкретних компаній і, ймовірно, Баум не просто так зробив такий "подарунок" росіянам. Для держави-агресора не ввели жодних обмежень, як і для офшорних фірм.

Зазначимо, офіційного статусу в Бориса Баума немає. Він відповідає перед законом не як чиновник, а як звичайний громадянин, його повноваження та відповідальність не регламентуються українським законодавством. Інакше як "тіньовий смотрящий" таку діяльність назвати не можна.

У Баума є конфлікт інтересів, він сам причетний до грального бізнесу. "Волонтер" обіймав менеджерські посади в російсько-українській групі VS Energy, президентом якої до вересня 2015 року значився Михайло Спектор. Останній також був власником готелю Premier Palace, в якому працювало елітне казино в Україні. Крім того, Баум володів кіпрською фірмою First National Lotteri Ltd., яку пов'язують із Першою національною лотереєю в РФ. Нагадаємо, саме росіяни збираються зайти на український ринок. Він також заявив про свою причетність до болгарської компанії.

Детальніше про те, хто такий Борис Баум, можна прочитати тут. Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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