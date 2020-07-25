Банкомати в Україні "з'їдають" карти: шахраї придумали схему обману

В Україні шахраї використовуй спеціальний прилад, який "захоплює" карту в банкоматі і не відпускає її до певної дії. Клієнт думає, що його карту "з'їло", дзвонить у банк і йде. А шахраї знімають кошти з чужого рахунку.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Трапінг зараз не настільки поширений спосіб шахрайства, як тільки клієнт зателефонує в будь-який із банків, в якому він обслуговується, оператор одразу ж порадить йому нікуди не відходити від банкомата. Це фактично виключає можливість будь-якого шахрайства. Але є й інші випадки, коли картка не "вилазить" і клієнт просто її забуває", – розповідає представник пресслужби одного з великих банків.

У банкомати вставляють спеціальний пристрій, який "захоплює" карту ЕМА

Як захистити себе від схеми

Встановити ліміт на зняття готівки в банкоматі. У банківському додатку на ту картку, яку ви носите із собою, встановіть обмеження в 200-300 грн. Навіть якщо шахраї зможуть вкрасти дані, всі гроші роздобути не вийде.

Попросити банк випустити карту з чипом. Такі карти частіше коштують дорожче, але зняти з них дублікат значно складніше.

Прикривати рукою клавіатуру банкомата, коли набираєте пін-код. Якщо на пристрої встановлено камеру, вона не зможе "підглянути", які цифри ви набираєте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.