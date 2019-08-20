Монетизація субсидій: перелік банків значно розширили. Список

В Україні збільшили кількість банків, у яких можна монетизувати субсидію. Тепер їх 34.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. (Щоб подивитися список банків, доскрольте до кінця сторінки).

Там кажуть, що починаючи з жовтня 2019-го року виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або поштові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

"Тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку. Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншій банківській установі, йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Разом із заявою треба надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому є бажання отримувати субсидію готівкою", – пояснюють у Мінсоці.

Якщо в одержувачів субсидії немає рахунків в уповноважених банках, то отримувати субсидію вони можуть через Укрпошту за адресою, яка була вказана у зверненні за субсидією.

Якщо у домогосподарства є борги за комунальні послуги, то їм буде призначена безготівкова допомога. Її можна буде отримати винятково через "Ощадбанк".

У міністерстві уточнюють, що зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати в жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року.

Liga.net

Список банків, у яких можна отримувати монетизовані субсидії:

1. АТ "Укрексімбанк"

2. АТ "Ощадбанк"

3. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

4. ПАТ АБ "Укргазбанк"

5. ПАТ "УКРСОЦБАНК"

6. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

7. ПАТ "КРЕДОБАНК"

8. ПАТ "УкрСиббанк"

9. ПАТ "Ідея Банк"

10. ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

11. ПАТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"

12. ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

13. ПАТ "ОТП Банк"

14. ПАТ "Банк Альянс"

15. ПАТ АКБ "Львів"

16. ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

17. ПАТ "МТБ БАНК"

18. ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

19. ПАТ "Полтава-банк"

20. ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

21. ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

22. ПАТ "МЕГАБАНК"

23. ПАТ "СКАЙ БАНК"

24. ПАТ "Юнекс Банк"

25. ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"

26. ПАТ "Універсал Банк"

27. ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

28. ПАТ "АКБ "РАДАБАНК"

29. ПАТ "БАНК ВОСТОК"

30. ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"

31. ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

32. ПАТ "МОТОР-БАНК"

33. ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"

34. ПАТ "КРИСТАЛБАНК"

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме в три етапи. Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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