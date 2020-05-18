Банки блокують перекази українців, а контролювати почали геть усіх: як повернути свої гроші

В НБУ кажуть, що це неправильно, але пропонують всього лише змінити банк

Українські банки зловживають новими правилами фінансового моніторингу та блокують навіть ті операції, які, згідно із законом, не мають проходити контроль. З одного боку, як пояснюють юристи, фінансові установи мають право створювати свої власні правила, які будуть значно жорсткішими за прописані в законі заходи. З іншого ж, у ситуації, коли довіра до банківської системи залишається на низькому рівні, це може дискредитувати ідею переведення платежів в онлайн.

Про те, що робити, якщо банк зупинив переказ і чому нові правила викликали цілу низку проблем в українців – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Правило "5 тисяч" банки розуміють по-своєму

Що трапилося? У законі про новий фінансовий моніторинг зазначено, що суми від п'яти тисяч гривень можна переказувати тільки після ідентифікації. На практиці це означає, що через термінали "анонімно" можна переказати суму до п'яти тисяч, а якщо потрібно більше – доведеться підтвердити свою особистість, наприклад, скориставшись банківською картою.

Нацбанк порадився з фінансовими установами та з'ясував, що понад 95% операцій з терміналами – на суму до п'яти тисяч. Тому і вирішили ці гроші дозволити переказувати без додаткової перевірки особистості. Тоді у ЗМІ з'явилася ціла низка публікацій, в яких переплутали кілька норм закону і помилково стверджували, що суму від п'яти тисяч перевірятимуть і на джерело походження коштів (насправді йдеться про суму від 400 тисяч).

Але, як з'ясувалося, частина банків справді пішла на дивний крок і вирішила повально перевіряти всі перекази на джерело походження коштів. "Є банки, які, щоб спростити собі життя, вирішили, що до всіх застосовуватимуть однаково жорсткі правила перевірки. На щастя, таких небагато. Коли люди скаржаться, я зазвичай відповідаю – якщо ваш банк так поводиться, змініть його", – заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Простіше кажучи, якщо банку здалося, що операція сумнівна, блокувати можуть навіть перекази незначних сум. Хоча раніше закон зобов'язував перевіряти операції від 150 тис. грн, а за новими правилами – від 400 тис.

Чи це законно? Фінансовий аналітик Василь Невмержицький пояснює OBOZREVATEL: банк має два види моніторингу: внутрішній добровільний (правила якого він розробляє сам) і обов'язковий згідно із законом. Тобто фінансова установа має право самостійно розробляти жорсткіші правила і контролювати мало не всіх клієнтів.

Все, що може зробити Нацбанк у цьому випадку – зібрати скарги від клієнтів, зробити висновок, що у банку погана система фінансового моніторингу та дати конкретні пропозиції, як змінити умови. Вже зараз керівництво НБУ і публічно, і в особистих розмовах звертається до фінансових установов із закликом уникнути тотальної верифікації та жорсткої перевірки всіх своїх клієнтів. Однак, як визнав сам регулятор, прислухаються до таких порад далеко не всі.

Що робити, якщо заблокували переказ

Кредитний експерт одного з великих українських банків на умовах анонімності розповідає: на систему контролю і фінансовий моніторинг доводиться витрачати величезні суми. Найчастіше йдеться про спеціальне програмне забезпечення, яке має виявляти дроблення операцій, оцінювати ризики. Але дрібним банкам изначно вигідніше контролювати всіх, уникаючи мільйонних витрат на моніторинг.

"Блокування дрібних переказів – це швидше виняток. Якщо максимально посилити контроль для всіх, може виявитися, що і клієнтів у банку не залишиться. Багато банків вже давно практикують під час оцінці ризиків врахування тіньових доходів. Часто навіть безпосередньо при анкетуванні запитують: який реальний дохід? Люди заробляють у конвертах, депозити відкривають і офіційно безробітні, у яких за документами немає ані копійки доходів", – розповідає працівник банку.

Банки і раніше зловживали фінансовим прогнозами, розповідає старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець. За порушення правил можуть не просто заблокувати операцію, але й заморозити депозит і заблокувати гроші.

Це, як каже адвокат, незаконно. "Блокували навіть депозити під приводом фінансової моніторингу. Суди визнавали такі дії неправомірними та змушували повернути гроші", – зазначає Кравець.

"У нас підходять вибірково до директив ЄС. До практики європейським країн, США. До таких нормативів вони йшли десятки років, вибудовуючи свою фінансову систему. У нас же намагаються раптово ухвалити практику інших країн без урахування ситуації в Україні, це призводить до сумних наслідків" , – пояснює адвокат.

Фінансовий моніторинг може зачепити будь-якого клієнта банку. Водночас частина транзакцій має обов'язково перевірятися згідно із законом. Йдеться про:

операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);

всі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;

обмін банкнотами, переказ коштів за кордон;

фінансові операції з клієнтами з високим рівнем ризику;

всі операції на суму від 400 тис. грн та інші.

Адвокат радить: у разі, якщо вашу операцію заблокували, зверніться зі скаргою до НБУ. А в майбутньому найкращий вихід із ситуації – закрити свій рахунок у банку і відкрити його в іншій фінансовій установі.

Поступово Національний банк і фінансові установи впорядкують процедуру верифікації та налагодять моніторинг. В підсумку у нових правил є кілька важливих плюсів. Головний із них: платити "сірі зарплати" готівкою стане важче, а корупційні перекази через систему ризик-орієнтованого підходу буде значно складніше проводити.

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