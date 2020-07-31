Банки блокують навіть дрібні перекази українців: за що і як можуть забрати гроші

В Україні поступово посилюють моніторинг банківських переказів. Фінансові установи блокують навіть маленькі суми, а систему постійно вдосконалюють. У будь-кого, хто не зможе довести джерело своїх доходів, кошти можуть забрати.

Про те, як і за що можуть "заморозити" гроші українців, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Банки блокують навіть маленькі перекази

Обов'язково потрібно перевіряти тільки ті перекази, які перевищують 400 тис. грн. Однак деякі банки по-своєму розуміють вимоги і вводять більш жорсткий моніторинг. Наприклад, у Монобанку заявили, що вони повинні верифікувати абсолютно всі операції на поповнення рахунку.

Кілька днів тому вони заблокували переказ на 150 грн глави Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка. У коментарі OBOZREVATEL економіст розповідає: коли банки перевіряють великі перекази на сотні або хоча б десятки тисяч гривень, це цілком зрозуміла ситуація. Але коли перевіряють і блокують суму в 150 грн, це викликає запитання.

"Я думаю, що це був просто глюк у системі. Ніхто не перепросив, я надіслав посилання на декларацію свого брата, який переказував цю суму. Гроші розблокували", – говорить Дорошенко.

Є ризик, що ті клієнти банків, які не чекають, що на їхню карту прийдуть кошти і не знають точних сум, можуть зовсім втратити переказ, каже голова Асоціації постачальників мереж. Якщо співробітники банку не попередять, дізнатися про заблоковану суму не вдасться.

Монобанк блокує рахунки facebook.com/people/Alexey-Doroshenko

Щоб підтвердити переказ, банку потрібно надати підтвердження легального доходу. У випадку зі 150 грн це може бути практично будь-який дохід. А якби заблокували, наприклад, переказ на 40 тис. грн, тут потрібно було б ще довести, що розмір заробітної плати дає змогу переказувати такі суми.

"Моніторинг посилюється по всьому світу. Це приведе до того, що справді ухилитися від оподаткування буде складно. Більшість компаній погоджується, що потрібно платити податки. Але це як ножиці. Ножиці – річ корисна. Весь одяг розкроюється за допомогою ножиць, але якщо ви ножицями захочете когось убити, ви це зможете робити. Та сама ситуація і з фінансовим моніторингом. Хочете під когось підкопати, у вас є 101 спосіб законно це зробити", – розповідає Дорошенко.

Кредитний експерт одного з великих українських банків на умовах анонімності розповідає: на систему контролю і фінансовий моніторинг доводиться витрачати величезні суми. Найчастіше йдеться про спеціальне програмне забезпечення, яке повинно виявляти дроблення операцій, оцінювати ризики. Але дрібним банкам куди вигідніше контролювати всіх, уникаючи мільйонних витрат на моніторинг.

"Блокування дрібних переказів – це швидше виняток. Якщо максимально посилити контроль для всіх, може виявитися, що і клієнтів у банку не залишиться. Багато банків уже давно практикує під час оцінки ризиків врахування тіньових доходів. Часто навіть безпосередньо під час анкетування запитують: який реальний дохід? Люди заробляють у конвертах, депозити відкривають і офіційно безробітні, у яких за паперами немає ні копійки доходів", – розповідає працівник банку.

Банки й раніше зловживали фінансовим моніторингом, розповідає OBOZREVATEL старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець. За порушення правил можуть не просто заблокувати операцію, але й заморозити депозит і заблокувати гроші.

Правила посилюють

Як пояснили в пресслужбі Міністерства фінансів, для виконання закону про фінансовий моніторинг недавно Кабмін оновив і принцип збору інформації. Він буде ґрунтуватися на Системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта". Це національна система електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами, електронними реєстрами.

З різних державних реєстрів збиратимуться дані на всіх українців. "На виконання вимог закону від 6 грудня 2019 року №361-ІХ про фінансовий моніторинг (набрав чинності 28 квітня 2020) урядом затверджено нову редакцію Положення про Єдину державну інформаційну систему (ЄДІС) в сфері запобігання та протидії відмиванню коштів", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Відмивати гроші в таких умовах буде ще складніше. Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого українця. При цьому частина операцій обов'язкова для перевірки згідно із законом. Йдеться про:

операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);

усі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;

обмін банкнотами, переказ коштів за кордон;

фінансові операції з клієнтами з високим рівнем ризику;

усі операції на суму від 400 тис. грн та інші.

Труднощі, додає в коментарі OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник, можуть виникнути, якщо ви офіційно не працюєте і не зможете довести, що отримані доходи легальні.

"В ідеальній ситуації законослухняний українець не повинен на собі відчути якесь посилення. Якщо у вас немає легального доходу і ви регулярно поповнюєте карту, так, можуть бути проблеми", – говорить Плахотник.