Банк у Швейцарії відмовив російському олігарху в доступі до $1 млрд

Мирослав Семенюк Особисті фінанси 14:50, 6.12.2020 Оновлено: 14:51, 6.12.2020

Банк Julius Baer відмовив російському бізнесмену, власнику групи компаній "Ренова" Віктору Вексельбергу в доступі до його активів у Швейцарії.

Як повідомляє газета Tages-Anzeiger, відмову аргументовано санкціями США, введеними проти Вексельберга.

Суд визнав правомірність блокування рахунків холдингової компанії Lamesa, одним з бенефіціарів якої є російський бізнесмен, а також відмови від транзакцій і виплат дивідендів за цінними паперами, заблокованими у зв'язку з обмеженнями Вашингтона від квітня 2018 року.

Всього швейцарські банки заблокували понад мільярд доларів на рахунках Вексельберга.

Позивач вважав заморозку рахунків необґрунтованою, оскільки сама Lamesa Holding не перебуває у санкційних списках. Але 16 листопада суд Цюріха відхилив позов Lamesa, так як суддя прирівняв холдингову компанію до Вексельберга і визнав законність санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • члени команди спеціального прокурора США Роберта Мюллера у березні 2018 року перевірили російського олігарха Віктора Вексельберга, оглянувши його електронні пристрої через підозри у причетності до фінансування виборчої кампанії американського президента Дональда Трампа.

  • Зазначається, що спілкування спецагентів з мільярдером сталося просто в аеропорту Нью-Йорка, куди він прилетів приватним бортом.

  • В результаті введення американських санкцій Вексельберг втратив близько $2 мільярдів.

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Економіка Особисті фінанси

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