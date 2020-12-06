Банк у Швейцарії відмовив російському олігарху в доступі до $1 млрд
Банк Julius Baer відмовив російському бізнесмену, власнику групи компаній "Ренова" Віктору Вексельбергу в доступі до його активів у Швейцарії.
Як повідомляє газета Tages-Anzeiger, відмову аргументовано санкціями США, введеними проти Вексельберга.
Суд визнав правомірність блокування рахунків холдингової компанії Lamesa, одним з бенефіціарів якої є російський бізнесмен, а також відмови від транзакцій і виплат дивідендів за цінними паперами, заблокованими у зв'язку з обмеженнями Вашингтона від квітня 2018 року.
Всього швейцарські банки заблокували понад мільярд доларів на рахунках Вексельберга.
Позивач вважав заморозку рахунків необґрунтованою, оскільки сама Lamesa Holding не перебуває у санкційних списках. Але 16 листопада суд Цюріха відхилив позов Lamesa, так як суддя прирівняв холдингову компанію до Вексельберга і визнав законність санкцій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
члени команди спеціального прокурора США Роберта Мюллера у березні 2018 року перевірили російського олігарха Віктора Вексельберга, оглянувши його електронні пристрої через підозри у причетності до фінансування виборчої кампанії американського президента Дональда Трампа.
Зазначається, що спілкування спецагентів з мільярдером сталося просто в аеропорту Нью-Йорка, куди він прилетів приватним бортом.
В результаті введення американських санкцій Вексельберг втратив близько $2 мільярдів.