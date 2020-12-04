Австралійка виграла $737 тисяч у лотерею, граючи 20 років з одними числами

Тетяна Павлова Особисті фінанси 04:20, 4.12.2020

Мешканка Австралії виграла $737 тисяч, граючи в лотерею протягом 20 років. Виграш вона планує розділити із синами.

Як повідомляє UPI, багато років тому її нині покійний чоловік вибрав числа, на які хотів поставити в лотерею. Свій вибір він не пояснив, але відтоді жінка регулярно грала в лотерею, вибираючи тільки ці числа.

За розіграшем австралійка не стежила, а про перемогу дізналася випадково, просканувавши свій квиток у магазині. Продавець заявив, що не може негайно виплатити виграш із каси, адже ця сума становила 737 тис. доларів.

"Усі ці 20 дивних років я грала щотижня. Завжди знала, що колись я отримаю великий виграш", — сказала переможниця. Свій виграш вона збирається розділити із синами та їхніми родинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Економіка Особисті фінанси

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