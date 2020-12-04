Австралійка виграла $737 тисяч у лотерею, граючи 20 років з одними числами
Мешканка Австралії виграла $737 тисяч, граючи в лотерею протягом 20 років. Виграш вона планує розділити із синами.
Як повідомляє UPI, багато років тому її нині покійний чоловік вибрав числа, на які хотів поставити в лотерею. Свій вибір він не пояснив, але відтоді жінка регулярно грала в лотерею, вибираючи тільки ці числа.
За розіграшем австралійка не стежила, а про перемогу дізналася випадково, просканувавши свій квиток у магазині. Продавець заявив, що не може негайно виплатити виграш із каси, адже ця сума становила 737 тис. доларів.
"Усі ці 20 дивних років я грала щотижня. Завжди знала, що колись я отримаю великий виграш", — сказала переможниця. Свій виграш вона збирається розділити із синами та їхніми родинами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За даними НАЗК, нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк вніс до своєї декларації виграш у лотерею М.С.Л в розмірі 900 тис. грн.
У квітні 2020 року лотерея "Євроджекпот" розіграла 90 млн євро. За останні чотири роки джекпот цієї лотереї зірвали чотири рази.