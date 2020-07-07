Арахамія в 10 разів занизив вартість будинку в декларації, – ЗМІ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, в електронній декларації, імовірно, занизив вартість придбаного ним будинку в 10 разів.

Так, у декларації за 2019 рік політик вказав, що 27 червня 2019 року придбав будинок у Віті-Поштовій. При цьому його заявлена вартість сильно розходиться з цінами на інші будинки у цьому селищі, повідомив "Цензор".

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

Згідно з декларацією політика, будинок площею 295,7 кв. м обійшовся Арахамії у 983 тис. грн. За курсом НБУ на дату придбання нерухомості це було близько $37 тис.

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

Будинок, придбаний нардепом, за даними сайту, знаходиться на території садового товариства "Новіта" – тобто в котеджному містечку Green Hills. Він розташований за 10 км від Києва по одеській трасі.

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

"У містечку на сьогодні залишилося 11 непроданих будинків. Згідно з інформацією на сайті Green Hills, актуальні ціни на будинки площею 276-318 кв м – від $380 тис. до $550 тис. залежно від проєкту", – сказано в публікації.

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

"Найдешевший на даний момент котедж пропонується за $180 тис., його площа – 119 кв. м, тобто більш ніж вдвічі менше площі будинку Арахамії, нібито купленого за $37 тис", – йдеться в матеріалі.

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

Будинок "слуги народу" Арахамії на генплані котеджного містечка. censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тримає готівкою 8 млн грн, 900 тис. доларів і 200 тис. євро.