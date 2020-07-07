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Арахамія в 10 разів занизив вартість будинку в декларації, – ЗМІ

Андрій Довгань
Особисті фінанси
3,0 т.
Арахамія в 10 разів занизив вартість будинку в декларації, – ЗМІ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, в електронній декларації, імовірно, занизив вартість придбаного ним будинку в 10 разів.

Так, у декларації за 2019 рік політик вказав, що 27 червня 2019 року придбав будинок у Віті-Поштовій. При цьому його заявлена вартість сильно розходиться з цінами на інші будинки у цьому селищі, повідомив "Цензор".

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

Згідно з декларацією політика, будинок площею 295,7 кв. м обійшовся Арахамії у 983 тис. грн. За курсом НБУ на дату придбання нерухомості це було близько $37 тис.

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

Будинок, придбаний нардепом, за даними сайту, знаходиться на території садового товариства "Новіта" – тобто в котеджному містечку Green Hills. Він розташований за 10 км від Києва по одеській трасі.

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

"У містечку на сьогодні залишилося 11 непроданих будинків. Згідно з інформацією на сайті Green Hills, актуальні ціни на будинки площею 276-318 кв м – від $380 тис. до $550 тис. залежно від проєкту", – сказано в публікації.

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

"Найдешевший на даний момент котедж пропонується за $180 тис., його площа – 119 кв. м, тобто більш ніж вдвічі менше площі будинку Арахамії, нібито купленого за $37 тис", – йдеться в матеріалі.

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування

Арахамію запідозрили в недостовірний декларування censor.net.ua

Будинок "слуги народу" Арахамії на генплані котеджного містечка.

Будинок "слуги народу" Арахамії на генплані котеджного містечка. censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тримає готівкою 8 млн грн, 900 тис. доларів і 200 тис. євро.

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