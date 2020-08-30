Арахамія – про тотальний карантин: у держави немає грошей, щоб усіх посадити вдома

Арахамія заявив, що в Україні не повернуться до тотального карантину.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська влада не йтиме за сценарієм повного зупинення економіки в разі другої хвилі коронавірусу.

За його словами, у держави немає ресурсів, щоб "всіх посадити вдома". Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Нардеп підкреслив, що рішення про локдаун, який був на самому початку пандемії, було обґрунтованим і правильним, хоча і дуже сильно відбилося на бізнесі.

"Другу хвилю такого закриття люди точно не витримають, і у держави немає таких ресурсів, щоб просто всіх посадити вдома і платити допомогу", – запевнив "слуга".

Він висловив переконання, що владі України потрібно зробити все для того, щоб весь бізнес працював у звичайному режимі.

"Ми будемо намагатися максимально мати все відкрите, щоб бізнес працював так, як він працює. Жорсткість буде можливою в правилах – маски, дистанція, дезінфектори, – але водночас все повинно працювати, щоб генерувався ВВП", – пояснив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади внести місто в "червону" зону і посилити карантин – необґрунтованим. Він вважає, що його варто скасувати, і закликав до протестів проти посилення обмежень.

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