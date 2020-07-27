Аптеки роблять знижки до 40% до кінця літа

Коли їдемо у відпустку, нам здається, що ми можемо відкласти турботу про здоров'я на потім. Але це неправильно. Щоб ще раз нагадати населенню про важливість створення дорожньої та домашньої аптечки, фармбренди "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" та "Аптека Шар@"** проводять велику акцію зі знижками до 40%*. Унікальна пропозиція "Стиглі знижки літні ціни" діє до кінця літа: з 16 липня по 30 серпня 2020 року включно та об'єднує різні товари для дітей та дорослих. Економте до 40%*, піклуючись про своє здоров'я.

Акція роботизованих аптек включає різноманітні товари. Для малюків можна придбати молочні каші, фруктові та овочеві пюре зі знижкою. Спеціальні ціни також діють на дитячі підгузки й косметичні засоби. До уваги молодих мам - молоковідсмоктувачі та силіконові накладки для годування грудьми. Людям, що хворіють на цукровий діабет, можуть стати у пригоді системи контролю рівня глюкози у крові, на які зараз діє фіксована знижка 100 грн***. Крім цього є пропозиції на лікарські засоби для всієї родини.

Окрім діючої акції, роботизовані аптеки пропонують й інші переваги своїм покупцям. Ними можна скористатися не тільки влітку. Для тих, хто часто робить покупки в аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка",** існує програма лояльності "Лайк". За її умовами кожен покупець отримує 1% від вартості придбаних товарів на свій бонусний рахунок.

Провізори можуть зареєструвати покупця у програмі лояльності за номером телефону, але не видають фізичну картку, яку можна загубити чи забути. Так ваші бонуси за покупки завжди будуть з вами за номером мобільного телефону. А ще на номер, який був вказаний при реєстрації, надходитимуть повідомлення про акції та спеціальні пропозиції. Долучайтесь до "Лайк" - і отримаєте більше переваг від покупок.

Тож, акція роботизованих аптек діє тільки до кінця літа, а накопичувати бонуси за програмою лояльності можна завжди. Скористайтеся можливістю вигідніше сформувати аптечку до 30 серпня 2020 року включно. Щоб дізнатись про перелік акційних позицій, можете звернутись до провізора. Якщо не встигаєте зайти в аптеку за потрібними товарами, зробить попереднє замовлення телефоном за номером аптечної довідки 5900. Скористатись сервісом можна навіть в дорозі, бо робити передоплату не потрібно - аптеки приймають розрахунок тільки на касі в торговому залі.

Роботизовані аптеки пропонують вигідно та легко піклуватись про здоров'я. Обирайте акційні товари та економте до 40% влітку*.

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*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі аптеки суб'єктів, з якими укладені відповідні ліцензійні договори на використання торгових марок, промислових зразків "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека Шар@".

***Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на системи контролю рівня глюкози у крові Rightest GM 550, Gamma Prima 6103 (Декларація про відповідність UA 103-18/1 від 02.10.2013 р.) на 100 грн. Виробник: Біонайм Корпорейшн №100, Сек. 2, Декінг Ст., Саус Діст., Тайчун Сіті, 40242, Тайвань.