|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Особисті фінанси

Алкоголь в Україні подорожчав удвічі: постачальники назвали ціни

2.9тЧитати матеріал російською

З 2014 року в Україні вартість алкоголю зросла у 2-3 рази. Так, літрова пляшка пива подорожчала з 5,6 до 13,9 грн, а горілка — з 17,7 до 53,8 грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. При цьому представник постачальників зазначає: враховували закупівельні (оптові) ціни, кінцева вартість напою на прилавку може бути значно вищою.

Отже, з 2014-го ціни змінилися таким чином:

  • пиво — подорожчало у 2,5 рази (до 13,9 грн за літр);

  • горілка — подорожчала у 3 рази (до 53,8 грн);

  • бренді — у 2 рази (до 111,3 грн за літр);

Алкоголь в Україні подорожчав удвічі: постачальники назвали ціни

pixabay

Новини
Алкоголь небезпечний практично в будь-яких дозах: названо мінімальну кількість

"Ще раз наголошу, що на полицях магазинів і на ринках зростання вартості було більш суттєвим, але статистика не дає відкритих даних щодо цих позицій, тому подорожчання можемо рахувати лише за оптовими цінами", — пояснює Дорошенко.

Для порівняння: роздрібна ціна картоплі за п'ять років зросла в 1,5 рази, свинини — у 2,5 рази, молока — у 3,1 рази, пшеничного хліба — у 4 рази.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з другого жовтня 2018-го зросли мінімальні ціни на алкоголь. Офіційно продавати спиртні напої за цінами нижче не мають право.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Теги
алкогольцены
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки