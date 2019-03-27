Алкоголь в Україні подорожчав удвічі: постачальники назвали ціни

З 2014 року в Україні вартість алкоголю зросла у 2-3 рази. Так, літрова пляшка пива подорожчала з 5,6 до 13,9 грн, а горілка — з 17,7 до 53,8 грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. При цьому представник постачальників зазначає: враховували закупівельні (оптові) ціни, кінцева вартість напою на прилавку може бути значно вищою.
Отже, з 2014-го ціни змінилися таким чином:
пиво — подорожчало у 2,5 рази (до 13,9 грн за літр);
горілка — подорожчала у 3 рази (до 53,8 грн);
бренді — у 2 рази (до 111,3 грн за літр);
pixabay
"Ще раз наголошу, що на полицях магазинів і на ринках зростання вартості було більш суттєвим, але статистика не дає відкритих даних щодо цих позицій, тому подорожчання можемо рахувати лише за оптовими цінами", — пояснює Дорошенко.
Для порівняння: роздрібна ціна картоплі за п'ять років зросла в 1,5 рази, свинини — у 2,5 рази, молока — у 3,1 рази, пшеничного хліба — у 4 рази.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з другого жовтня 2018-го зросли мінімальні ціни на алкоголь. Офіційно продавати спиртні напої за цінами нижче не мають право.
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