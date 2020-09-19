Алкоголь і сигарети в Україні різко подорожчають: в Кабміні озвучили план

В Україні планують в наступному році на 11% підвищити ціни на алкоголь і тютюнові вироби.

Такий план озвучив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна". "Кажуть, давайте не піднімати акциз на алкоголь і тютюн. Ми його не піднімали три роки, давайте ще не піднімати. Добре, давайте не будемо піднімати – це мінус 2,7 млрд гривень", – зазначив він.

У Кабміні ще влітку минулого року зареєстрували проект підвищення мінімальних роздрібних цін на алкоголь. Документ до сих можна знайти на веб-сайті Мінекономрозвитку серед тих, що знаходяться на обговоренні. До цього мінімальні ціни на алкоголь переглядали в 2018-му.

Головне завдання мінімальних роздрібних цін – дати можливість легальним постачальникам конкурувати з контрафактними виробниками. Останні можуть ставити ціни в рази нижче, тому що не платять податки, купують дешевий і нелегальний спирт, порушують технологію виробництва алкогольних напоїв.

Як розповідає OBOZREVATEL глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, відрізнити нелегальну продукцію від законної дуже складно. Акцизи вміло підробляють, а пересічний споживач не може відрізнити справжню марку від фальсифікованої. "Через падіння доходів під час карантину зростання споживання якщо і є, то щодо вина. Також могло вирости домашнє виробництво: це і спирт, і вина, і настоянки", – розповідає Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава МОЗ Уляна Супрун розповіла, як кинути курити й назавжди позбутися від шкідливої звички.