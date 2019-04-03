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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

Субсидии заберут почти у всех и очень скоро

8.3тЧитати матеріал російською

Апрель – последний месяц "жирных" субсидий. Уже в мае количество льготников сократится примерно в 4 раза. Во всяком случае, так происходило в прошлом, и в позапрошлом годах. На то есть две причины – доходы пересчитают, а деньги на отопление давать не будут.

Подробнее об этом можно прочитать здесь. Но сейчас не об этом. На самом деле субсидиантов должно быть значительно меньше. И проблема не только в низких зарплатах, но и в огромной теневой занятости. И всем, кто зарабатывает в конверте, нужно запретить оформлять субсидии.

Кабинет министров выполнил взятое на себя обязательство и запустил полную монетизацию. И теперь у чиновников нет выхода – они просто обязаны ужесточить контроль и отсеять тех, кто незаконно получает помощь. Пока это не произошло, получается, что честный налогоплательщик, который декларирует белую зарплату, должен содержать того, кто, возможно, зарабатывает больше, но в конверте.

Много ли у вас знакомых, которые получают субсидии? А сколько из них на самом деле зарабатывают больше, чем им официально платят? Это не государственные деньги. Если государство что-то кому-то дает, значит, второй рукой она это что-то у кого-то забирает. Так почему же субсидии должны получать богатые, но не честные?

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Не так давно открыли реестр субсидиантов. Просто ради понимания ситуации, найдите любой элитный дом в вашем городе и посмотрите, сколько квартир оформили себе "помощь на оплату коммуналки". В Киеве, в одном из самых дорогих жилых комплексов по соседству с премьером живут сразу несколько субсидиантов. Даже если предположить, что они купили себе элитное жилье и обанкротились, должны ли налогоплательщики оплачивать их коммунальные услуги в одном из самых дорогих зданий столицы? Уверен, что нет. Так почему бы среди критериев для назначения субсидий не ввести оценку стоимости недвижимости?

Если это дом в Конче-Заспе, или квартира в "Новопечерских Липках", почему государство должно тратить наши деньги на оплату коммуналки в такой недвижимости. Субсидия для тех, кто действительно не может платить самостоятельно. Это помощь малообеспеченным, а не "бонус" к зарплате в конверте.

Второй момент – необходимо жестче контролировать тех, кто уже получает скидку. Открываем сайт с объявлениями, вводим слово "субсидия" и находим сотни вариантов. Собственники такого жилья а) незаконно получают помощь на оплату коммунальных услуг в той квартире, где они не проживают; б) с вероятностью в 100% не декларируют доход аренды и не платят с него налоги.

Субсидии заберут почти у всех и очень скоро

Почему те органы, которые занимаются проверкой субсидиантов, до сих пор не могут проверять не только официальную информацию, но и, к примеру, удостовериться, что квартира, на которую оформили субсидию, не сдается в аренду? И тут есть ответ. Нужно больше социальных инспекторов и выше зарплаты. Сейчас такие инспекторы (судя по объявлениям в Центрах занятости) идут работать почти на минималку. А кто за 4,5-5 тыс. грн будет стараться находить нарушителей? Тем более, что на одного инспектора сотни субсидиантов. Если бы, к примеру, тех, кто незаконно получает субсидию штрафовали хотя бы на 50% от незаконно полученной помощи, и 10% процентов отдавали бы тому инспектору, который нашел это нарушение, уверен, ситуация бы сдвинулась с места.

И в бюджете бы не пришлось искать дополнительные средства для повышения зарплат, и инспекторы были бы заинтересованы в эффективной работе.

Менять ситуацию в стране можно не только на выборах. Это ежедневная работа всех. И начать нужно с себя: честно платить налоги, не воровать у государства (а на самом деле у всех, кто платит налоги) и с уважением относиться к своим согражданам.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидіїкомунальні послуги
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Коментарі на сайті не модеровані
Єременко Юрій
Єременко Юрій
Дело в том, что не я ворую у государства, а предприятие (мой налоговый агент) не хочет платить налоги. Я уже три работы сменил, в поисках честных работодателей, а их нет. Зато во время поиска работы, так растут долги по коммуналке, что я просто боюсь потерять свою квартиру. В итоге не только виноват обычный гражданин, и не только его надо штрафовать, но и недобросовестных работодателей.
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Литвин Александр
Литвин Александр
Єременко Юрій, на 100% правы
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Дубровина Алла
Дубровина Алла
О да, я представляю, как этот инспектор будет в таком случае проверять субсидиантов, если ему за снятие субсидии будет 10%. Вот с самых бедных и снимут, а те, кто сможет ему дать пару рублей, так с субсидией и останется. Только пенсионеров на деньги разводить будет, а тем некуда будет деться, т.к. платить реально с пенсии не получится. И вообще, дайте людям нормальные пенсии и не надо придумывать как ещё больше развеси эту коррупцию!
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Говорова Елена
Говорова Елена
Я вообще против субсидий. В нормальном государстве люди живут по средствам.А у нас, кто смог обойти законы. А законы вообще что невероятное!!!! Пример: проработав по 40 лет, плюс препринимательство в пенсионном возрасте. И всегда платили в пенсионный фонд.И теперь какая то Рёва решает давать ли мне субсидию. А почему не давать? Я осмелилась продать что-то и купить другое. Это из заработанных мною средств. А власть говорит, что я не имею на это право. Надо было смухлевать и не показывать куплю-продажу. И теперь пенсии уходят на оплату коммунальных. А я ещё кушать хочу..... Вот такая она демократия. Я против совка, но чем это лучше совка?
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