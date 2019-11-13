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14 листопада • оновлено в 01:53
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Але більше, ніж у Зеленського: Баканов поскаржився на зарплати в СБУ

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Місячна зарплата глави Служби безпеки Івана Баканова становить 57 тисяч гривень.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому", заявивши, що хоч це і "не найменша заробітна плата в Україні", вона є недостатньою для співробітників відомства.

"Але не про мене особисто йдеться! Багато хто говорить, що Служба безпеки України є корумпованою. Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників СБУ і зрозумієте, що, в принципі, люди, які захищають нашу країну, просто фізично не можуть прожити на таку заробітну плату", – вважає Баканов.

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"Я можу вам показати графіки, ви самі здивуєтеся... І ми тоді з вами можемо подискутувати, чи можна з таким рівнем матеріального забезпечення належним чином годувати свої сім'ї працівникам Служби безпеки", – сказав він.

Володимир Зеленський та Іван Баканов

Володимир Зеленський та Іван Баканов

При цьому Баканов заробляє більше, ніж президент України Володимир Зеленський. Як повідомляв OBOZREVATEL, за жовтень Зеленський отримав 28 тисяч гривень. А глава Офісу президента Андрій Богдан заробив понад 39 тисяч.

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Особи
Іван Баканов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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