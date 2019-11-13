Але більше, ніж у Зеленського: Баканов поскаржився на зарплати в СБУ

Місячна зарплата глави Служби безпеки Івана Баканова становить 57 тисяч гривень.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому", заявивши, що хоч це і "не найменша заробітна плата в Україні", вона є недостатньою для співробітників відомства.

"Але не про мене особисто йдеться! Багато хто говорить, що Служба безпеки України є корумпованою. Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників СБУ і зрозумієте, що, в принципі, люди, які захищають нашу країну, просто фізично не можуть прожити на таку заробітну плату", – вважає Баканов.

"Я можу вам показати графіки, ви самі здивуєтеся... І ми тоді з вами можемо подискутувати, чи можна з таким рівнем матеріального забезпечення належним чином годувати свої сім'ї працівникам Служби безпеки", – сказав він.

Володимир Зеленський та Іван Баканов

При цьому Баканов заробляє більше, ніж президент України Володимир Зеленський. Як повідомляв OBOZREVATEL, за жовтень Зеленський отримав 28 тисяч гривень. А глава Офісу президента Андрій Богдан заробив понад 39 тисяч.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!