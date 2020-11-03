Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць отримають нові платіжки

В Україні з 1 січня 2021-го перерахують розмір абонплати на газ для всіх споживачів. Ці гроші витрачають на утримання інфраструктури, а платити потрібно щомісяця одну й ту саму суму. Зараз ми платимо з урахуванням обсягів споживання у 2019-му, а наступного року суму перерахують вже за даними за цей рік.

Про те, як і навіщо перерахують абонплату, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке абонплата?

В Україні перед тим, як запустити ринок газу (зараз можна самостійно вибирати і будь-якої миті змінювати постачальника), розділили платіжку на два складники. Перший – газ, який використовували (платити за лічильником), другий – витрати на утримання інфраструктури (ще називають плата "за трубу").

Другий платіж потрібно вносити щомісяця, його і називають абонентською платою. Усі українці зобов'язані платити. Навіть якщо "Нафтогаз" влаштує акцію й буде безплатно віддавати свій товар, а ви вирішите відмовитися від використання блакитного палива, внести абонплату все одно доведеться.

Ідея така: одній компанії не можна платити і за газ, і за його транспортування. Мовляв, транспортуванням повинні займатися окремі підприємства, а їхніми послугами можуть користуватися різні постачальники. Нібито це дасть змогу створити конкурентні умови.

Раніше за транспортування також платили. Але значно менше і цей тариф вносився у вартість кубометра. Тоді ті, хто багато споживав, більше платив, а українці, які не використали блакитне паливо, взагалі не оплачували "утримання труби".

Як рахують абонплату?

Розмір абонентської плати рахується з урахуванням споживання за минулий рік. Увесь газ у кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло, – абонплата.

Тариф у кожного облгазу свій. Він залежить і від протяжності труб, і від зарплат на підприємстві, і від супутніх витрат. У середньому тариф коливається близько 1 грн. Ті, хто використовують газ для опалення, можуть вносити близько 100-300 грн абонплати, якщо блакитне паливо використовують тільки для приготування їжі, оплата може становити близько 20 грн.

"За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф за доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року", – пояснили в пресслужбі Регіональної газової компанії.

Як перерахують розмір у 2021-му?

Зараз ми платимо з урахуванням обсягів споживання з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го. А з 1 січня будемо платити з розрахунку того газу, який витратили з жовтня 2019-го по кінець вересня 2020-го.

Якщо ви в цей період витрачали більше, то виросте й сума в платіжках. Якщо ж економили, то, найімовірніше, зможете платити менше.

Правда, низка облгазів планує переглянути й сам тариф. Серед них, наприклад, Київоблгаз. Там підрахували, що зібраних грошей їм не вистачає: росли зарплати, збільшувалася вартість матеріалів. Тому й абонплата повинна бути більшою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почнуть зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж зараз. Водночас виростуть і ціни на опалення.