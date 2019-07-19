"А таких мільйони": фото з російської глибинки жахнули мережу

Люди похилого віку в російських селах живуть в напівзруйнованих будинках, половину пенсії витрачають на дрова і люблять президента Росії Володимира Путіна.

Відомий блогер Ілля Варламов показав побут людей, про яких забула держава, а замість сім'ї залишилися тільки коти і собаки.

"Сьогодні ми знову в Тверській області, але на цей раз подивимося на простих людей похилого віку. Їх тут багато, тому що молоді валять при першій нагоді з цього жаху. Тверська область – чемпіон по селам, що вимирають. Коли звертаєш з дороги в ліси, то не перестаєш дивуватися нескінченним сірим домівкам, які похилились та вростають у землю. Складно повірити, але в багатьох з них доживають свій вік люди", - починає розповідь Варламов.

varlamov.ru

Юрію Георгійовичу Кабакову 74 роки, він живе в хаті, що розвалюється, з собаками Малюком і Мусею і трьома кішками. Із села в місто він вибирається один-два рази на рік.

Він народився і навчався в Хімках, в 60-ті працював фрезерувальником на заводі "Енергомаш". Потім поїхав в Улан-Уде і там влаштувався фрезерувальником на авіазавод, який виробляє вертольоти "Мі" і "Ка". Звідти повернувся в європейську частину Росії, спочатку в Рязанську, потім у Тверську область.

varlamov.ru

У 1981 році вони з дружиною вирішили переїхати в село. У 2011-му дружина померла, і Юрій Георгійович залишився один. Родичів у нього більше немає, друзів теж, крім сусіда. Той взимку допомагав йому з дровами, тягав воду, коли у Юрія Георгійовича нога була зламана.

varlamov.ru

Юрій Георгійович дивиться телевізор, його улюблений канал – РЕН ТВ, особливо передача "Військові таємниці". На виборах голосував за Путіна і "Єдину Росію". Путін Юрію Георгійовичу дуже подобається: "Видно, що від народження політик".

varlamov.ru

А в цій двоповерхівці залишилося всього дві сім'ї, все інше занедбане.

varlamov.ru

Тут живе дуже весела і життєрадісна бабуся Роза Микитівна, їй під 80.

varlamov.ru

У холодильнику у неї молоко, огірки, якісь трави і три банки консервів.

Колись давно в будинку був газ, потім газ відключили, і довелося ставити піч. Води в будинку немає. На вулиці стоїть колонка, за водою господиня спускається до неї, а миється в загальній лазні.

Житлова кімната зовсім маленька, але дуже акуратна. В іншій кімнаті і на кухні на стелі цвіль через те, що протікає дах. Через постійну вогкість топити доводиться навіть влітку. До речі, Розі Микитівні приходять квитанції за капремонт. Тут у неї з державою нічия: будинок ремонтувати ніхто не збирається, а Роза Микитівна не оплачує квитанції. Борг весь час накопичується.

varlamov.ru

Пенсія у Рози Микитівни недавно виросла до 9 тисяч рублів на місяць, витрачає вона її в основному на продукти, дрова і ліки. Один віз дров коштує 6-7 тисяч рублів (вистачає на кілька місяців), ліки обходяться тисячі в 2 в місяць, за електрику треба віддати ще 500 рублів. На м'ясо грошей не вистачає, може собі дозволити хіба що курячі крильця і стегна. Коли ми запитуємо, як їй вдається з пенсії в 9 тисяч купувати ще дрова, Роза Микитівна каже: "Відкладається потихеньку...".

varlamov.ru

Це хатинка Клавдії Василівни Горшковій. Їй пішов 94-й рік, у війну вона копала окопи під Ржевом. За її словами, має 8 медалей.

varlamov.ru

Клавдія Василівна каже, їй треба обов'язково робити уколи "від голови і від серця", але нікому. Просить приїжджати частіше: "І до мене ніхто-ніхто не приходить. Хоч би подзвонили!" І засмучується, що гостей почастувати нічим.

varlamov.ru

У хатинці у неї ціле господарство: дві собаки, три кошеня, чотири курки і півень.

Запитуємо, чи є родичі. "Так вони всі померли! – як ніби сама дивується цьому факту Клавдія Василівна. – А так життя дуже хороше. Путін – хоч він мені не рідний, але я його люблю".

varlamov.ru

Як можна вижити на пенсію в 9 тисяч рублів, якщо більша частина пенсії йде на дрова і ліки?, - задається питанням Варламов.

varlamov.ru

"Якби не допомога волонтерів, Роза Микитівна і Юрій Георгійович довго не протягнули б. Це тільки три приклади, а таких людей в Росії мільйони. Люди похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї... Часто вони живуть у селах, що вимирають, далеко від цивілізації і будь-якої допомоги. Часто їх єдина радість – домашні тварини, а ще телевізор і автолавка. Навіть фельдшери до них не доїжджають, і щоб показатися лікарю або отримати укол, їм треба якось дістатися до міста", - закінчує розповідь про російських старих Варламов.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Росії про кричущу ситуацію з бідністю населення вже неодноразово знімали відео. Одним з гучних став ролик, на якому зафіксували б'ються на смітнику пенсіонерів на їжу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!