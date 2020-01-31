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31 січня • оновлено в 21:11
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682 млн за рік! У "Нафтогазі" відзвітували про захмарні зарплати топменеджерів

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Вище керівництво НАК "Нафтогаз України" протягом 2018 року щомісяця отримувало в середньому по 3 млн 787 тис гривень виплат за місцем роботи: заробітну плату і премії.

Про це свідчать дані фінансової перевірки, проведеної незалежним аудитором "Делойт енд Туш ЮСК", які з'явилися на офіційному сайті "Нафтогазу".

У документі, зокрема, сказано, що протягом 2018 року середня чисельність провідного управлінського персоналу на чолі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим становила 6 членів правління і 9 директорів напрямків.

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У "Нафтогазі" відзвітували про захмарні зарплати топів

У "Нафтогазі" відзвітували про захмарні зарплати топів

У 2018 році сума грошових компенсацій, яка була включена до складу адміністративних витрат на цих осіб, становила 681,736 млн грн.

Отже, на оплату роботи кожного з 15 топ-менеджерів "Нафтогазу" в середньому було витрачено по 45 млн 499 тис. грн на рік. На місяць ця сума становить 3 млн 787 тис. грн на одну особу. При цьому, скільки отримав кожен топменеджер, невідомо, оскільки зарплату, премії і бонуси їм нараховують індивідуально виходячи з посади і умов контракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше стало відомо, що топменеджери НАК "Нафтогаз", які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримають премію в розмірі 1% від цієї суми.

  • Виконавчий директор Юрій Вітренко розвінчав міфи про премії і закликав не маніпулювати даними.

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Автор
Ірина Кулініч
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну посчитали, и чего дальше? Озвучили зарплату Найема, многочисленных замов и помощников министров и что с того?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
не, ну а чо, 4 млн гривет это нормальная зарплата, на майдане так и хотели
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Непотопляемые. Бывшая замминистра МИДа Зеркаль стала советником главы «Нафтогаза», чтобы можно было на Зеркаль пенять, коли рожа крива.
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