ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Особисті фінанси

17 тисяч з під'їзду: ЖЕКи виставили українцям величезні рахунки за майбутній ремонт

6.6тЧитати матеріал російською

В Україні житлово-експлуатаційні контори ( ЖЕКи ) виставляють українцям в багатоповерхових будинках, де не створені ОСББ, величезні рахунки за майбутній ремонт.

Про це повідомляє видання UBR.ua . У Києві з близько 12 тис. житлових будинків тільки в 2,2 тис. створені ОСББ або житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). При цьому близько 8 тис. управляються як і раніше комунальниками. Безкоштовно ЖЕК повинен виконувати тільки поточний ремонт – гроші на нього закладені в структурі платіжок.

Все інше, за новим законом "Про житлово-коммунальніх услушах", лягає на плечі мешканців. Ті можуть виконати роботи за свій рахунок, або взяти участь в програмі 70/30, яку пропонують багато великих українських міста. Отримати фінансування можна спробувати і в рамках проекту "Теплі кредити", або ж дочекатися запуску Фонду енергоефективності.

Українцям приходять платіжки

Українцям приходять платіжки

UBR

Новини
Із ями в відро: в Росії зняли на відео "ноу-хау" з ремонту доріг

Поточний ремонт, як правило, включає в себе заняття на кшталт:

  • Фарбування стін в під'їзді.

  • Заміну невеликих ділянок труб в підвалі.

  • Часткове латання даху та ін.

Всі інші роботи, такі як заміна вхідних дверей або заміна вікон в під'їзді вже вважається капітальним ремонтом. І людям треба звикати до того, що всі витрати на більш-менш серйозні зміни в будівлі їм належить оплачувати з власної кишені. Україна одна з небагатьох країн у світі, де жителям в перелік послуг з обслуговування будинку не вносять графу "капітальний ремонт", кажуть експерти.

"В оголошенні ЖЕКу написано про виконання капремонту, що дійсно не входить у вартість обслуговування будинку. Зараз це відбувається час від часу, в залежності від стану обслуговується будівлі. Але кількість аналогічних повідомлень, думаю, буде з кожним днем збільшуватися. Адже близько 85% житлових будинків в Україні вже вичерпали свій термін експлуатації і підлягають повній реновації, а грошей у обслуговуючих компаній на це немає ", – посяннив голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради ри КМДА Олег Попенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип - платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами і відключенням.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарификомунальні послуги
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
29
8
Смішно
1
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Не беру в расчет славное советское время, хочу спросить куда ушли деньги и что сделано за славные годы независимости Украины - жилищный фонд довели до ручки, а теперь жильцы заплатите за ремонт за который украли деньги. Это как у Зе, а теперь найдите себе премьер-министра и барахтайтесь с ним в вашем дерьме.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel