17 тисяч з під'їзду: ЖЕКи виставили українцям величезні рахунки за майбутній ремонт

В Україні житлово-експлуатаційні контори ( ЖЕКи ) виставляють українцям в багатоповерхових будинках, де не створені ОСББ, величезні рахунки за майбутній ремонт.

Про це повідомляє видання UBR.ua . У Києві з близько 12 тис. житлових будинків тільки в 2,2 тис. створені ОСББ або житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). При цьому близько 8 тис. управляються як і раніше комунальниками. Безкоштовно ЖЕК повинен виконувати тільки поточний ремонт – гроші на нього закладені в структурі платіжок.

Все інше, за новим законом "Про житлово-коммунальніх услушах", лягає на плечі мешканців. Ті можуть виконати роботи за свій рахунок, або взяти участь в програмі 70/30, яку пропонують багато великих українських міста. Отримати фінансування можна спробувати і в рамках проекту "Теплі кредити", або ж дочекатися запуску Фонду енергоефективності.

Українцям приходять платіжки UBR

Поточний ремонт, як правило, включає в себе заняття на кшталт:

Фарбування стін в під'їзді.

Заміну невеликих ділянок труб в підвалі.

Часткове латання даху та ін.

Всі інші роботи, такі як заміна вхідних дверей або заміна вікон в під'їзді вже вважається капітальним ремонтом. І людям треба звикати до того, що всі витрати на більш-менш серйозні зміни в будівлі їм належить оплачувати з власної кишені. Україна одна з небагатьох країн у світі, де жителям в перелік послуг з обслуговування будинку не вносять графу "капітальний ремонт", кажуть експерти.

"В оголошенні ЖЕКу написано про виконання капремонту, що дійсно не входить у вартість обслуговування будинку. Зараз це відбувається час від часу, в залежності від стану обслуговується будівлі. Але кількість аналогічних повідомлень, думаю, буде з кожним днем збільшуватися. Адже близько 85% житлових будинків в Україні вже вичерпали свій термін експлуатації і підлягають повній реновації, а грошей у обслуговуючих компаній на це немає ", – посяннив голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради ри КМДА Олег Попенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип - платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами і відключенням.

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