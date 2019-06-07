Фанат Путіна різко висловився на захист газопроводу в обхід України

Екс-канцлер Німеччини і голова комітету акціонерів Nord Stream Герхард Шредер, заявив, що основною причиною затримки з будівництвом російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" є тиск США на Данію.

Він вважає, що американський газ дорожчий за російський і буде поганим вибором для Європи, передає його слова Reuters. Також екс-канцлер додав: проведення виборів у Данії дає надію на те, що "Північний потік-2" буде завершено вчасно.

"Північний потік-2" — це проект, який може бути введений в експлуатацію в кінці року. Але є проблема, і це, очевидно, політика Данії. Це пов'язано з політичним тиском США (на Данію) і України", — сказав Шредер.

Данія ще не вирішила, чи даватиме вона дозвіл на будівництво газопроводу, який за планом має проходити через її територіальні води. Раніше міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що російська агресія проти України зменшує шанси того, що Данія видасть відповідний дозвіл.

"Данія ставить під загрозу енергетичну безпеку Європи", — заявив Шредер.

Зазначимо, що термін запуску газопроводу перенесли із січня 2020 року на його другу половину. Однак нового відтермінування не очікується. Про це заявив фінансовий директор оператора газопроводу, компанії Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

"Плануємо ввести (газопровід у експлуатацію) у 2020 році. Все залежить на даний час від уряду Данії. Сподіваємося, що своєчасно отримаємо дозвіл", — сказав Коркоран.

При цьому, як заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак, Росія не бачить перешкод щодо видачі Данією дозволу на будівництво газопроводу, незважаючи на те, що США докладають серйозних зусиль до зупинки проекту.

"Ми знаємо, що США докладають серйозних зусиль для того, щоб зупинити реалізацію цього комерційного проекту. Ми вважаємо, що дозвіл (Данії) має бути наданий, жодних перешкод для цього немає", — сказав російський міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друг російського президента Володимира Путіна Шредер активно поширює у Німеччині тезу про те, що Україна нібито сама винна у тому, що на Донбасі іде війна.

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