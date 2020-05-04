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4 травня • оновлено в 22:57
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Фальшиві долари в Україні: які купюри частіше підробляють

2.7т
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В Україні, за даними Нацбанку, 75% усіх фальшивок в іноземній валюті – це долари, до того ж 96% підробок – 100-доларові купюри.

Про це йдеться у статті на OBOZREVATEL.

Характерно, що долари підробляють у всьому світі, і для багатьох злочинців це стало прибутковим бізнесом. Причому замовити підробку можна в інтернеті: усі необхідні контакти є в Darknet (сегмент мережі, де проводиться велика частина незаконних операцій), а домовитися про купівлю – у Telegram.

"Валюта" оплачується біткоїнами, її доставляють просто поштою. Найчастіше платити потрібно приблизно 30% номіналу. Тобто за 100-доларову купюру просять $30", – йдеться в статті.

Фальшиві долари в Україні: які купюри частіше підробляють

Водночас варто зазначити якість роботи фальшивомонетників. Одна зі співробітниць відділу бухгалтерії великої української компанії розповіла про фальшиву 100-доларову купюру, яка попалася їй під час обміну валюти. Навіть маючи навички визначення автентичності, не змогла самостійно розпізнати фальшивку. Ба більше, навіть спеціальна машинка для підрахунку коштів, яка повинна сигналізувати про несправжні гроші, пропустила псевдокупюру.

Незважаючи на те, що фальшиві гроші можуть попастися навіть у касах банків, легальні фінансові установи залишаються найнадійнішим продавцем валюти. У них є більше можливостей виявити несправжні банкноти.

Втім, у НБУ заявили, що загальна ситуація з фальшивими грошима далека від критичної, а згідно з оцінками банкірів, це радше виняток із правила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поширюють фальшиві долари, які практично нічим не відрізняються від справжніх. Визначити такі банкноти можна тільки за допомогою професійного обладнання.

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Місце
Україна
Теги
підробка долар бумажные деньги
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