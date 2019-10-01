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1 жовтня • оновлено в 14:49
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"Фактів недостатньо": Німеччина розповіла про долю санкцій проти Росії

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Німеччина розцінює обмін полоненими між Росією та Україною і зниження напруженості в районі Станиці Луганській як позитивні та обнадійливі сигнали.

Однак їх недостатньо, щоб почати скасування європейських санкцій проти Кремля за анексію Криму і дестабілізацію ситуації на Сході України, повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає DW.

Він заявив, що Німеччина вітала обмін полоненими і звільнення режисера Олега Сенцова, а також українських моряків, захоплених в ході інциденту в Керченській протоці. При цьому Зайберт підкреслив, що Москва повинна була зробити це давно.

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Другим позитивним моментом Берлін вважає досягнутий кілька тижнів тому прогрес в районі Станиці Луганської. Але, за його словами, цих двох фактів недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій ЄС.

"Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення в справі реалізації мінських домовленостей, щоб починати думати про скасування санкцій", – наголосив Зайберт.

Істотними позитивними зрушеннями він назвав стабільне дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії і відведення від неї важких озброєнь.

Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення в справі реалізації мінських домовленостей

Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення в справі реалізації мінських домовленостей

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на пів року, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

"Фактів недостатньо": Німеччина розповіла про долю санкцій проти Росії

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
санкции Новини Росії
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70rus xxx
70rus xxx
Так и не поняли,что России глубоко нас.срать на санкции.Окраинушкой озаботтесь,шестой год в дер.ме поуши.бгг
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
70rus xxx, ми навіть знаємо: на який народ насрати...
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филипп филипыч
филипп филипыч
а вы заметили что европейские экономические санкции из за донбасса? из за крыма только персональные и причем малочисленные. что же это может значит?) может то что по крыму вопрос закрыт, а по донбассу нужно сделать ход штанмайерским конем?)
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
филипп филипыч, що, наказали хвалити незнамо що?
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