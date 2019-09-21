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21 вересня • оновлено в 05:40
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"Фактично мертвий": спливли нові дані про окупований Донецьк

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В окупованому Донецьку ринок поруч з торговим центром "Маяк" виявився фактично мертвим.

"Ринок поруч з ТЦ "Маяк" у Донецьку фактично мертвий. Був шокований, дізнавшись, що автобус 107Б давно скасували – він став не потрібен. Торгівля мертва", – пише в Twitter блогер Йосип Піночет.

За його словами, на плаву тримаються лише продавці запчастин для мобільних телефонів.

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"Решта закрилися або шифруються. І постійно облави одна за одною", – резюмував блогер.

Ринок поруч з торговим центром "Маяк" виявився фактично мертвий

Ринок поруч з торговим центром "Маяк" виявився фактично мертвий

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Чтоб направить умы людей в нужное русло,ЗЕля,вроде,рекомендует показывать дончанам и крымчанам достижение Окраинушки.Что то не вижу.Вчера пытались показать красоту Украины,так 99% сьемки опять таки с Крыма.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
70rus xxx, Украинские-украинцы (УУ) способны сделать только очередную "Руину"
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