"Фактично мертвий": спливли нові дані про окупований Донецьк

В окупованому Донецьку ринок поруч з торговим центром "Маяк" виявився фактично мертвим.

"Ринок поруч з ТЦ "Маяк" у Донецьку фактично мертвий. Був шокований, дізнавшись, що автобус 107Б давно скасували – він став не потрібен. Торгівля мертва", – пише в Twitter блогер Йосип Піночет.

За його словами, на плаву тримаються лише продавці запчастин для мобільних телефонів.

"Решта закрилися або шифруються. І постійно облави одна за одною", – резюмував блогер.

Ринок поруч з ТЦ "Маяк" в Донецьку фактично мертвий. Був шокований, дізнавшись що автобус 107Б давно скасували - він став не потрібен. Торгівля мертва. Тільки продавці запчастин для мобілок тримаються на плаву, а решта закрилися або шифруються. І постійно облави одна за одною. - Йосип Піночет (@Jose_Pinoche) September 19, 2019

Ринок поруч з торговим центром "Маяк" виявився фактично мертвий

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!