ЄС продовжив санкції проти Януковича і його соратників: що трапилося

Європейський Союз на один рік продовжив обмежувальні заходи проти екс-президента-втікача Віктора Януковича і його соратників.

Одночасно з цим зі списку санкцій виключили екс-главу адміністрації президента України Андрія Клюєва, йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

"Рада продовжила до 6 березня 2020 року заморожування активів 12 осіб, визнаних відповідальними за привласнення українських державних коштів або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів", – зазначається у повідомленні відомства.

Віктор Янукович

Нагадаємо, що в листопаді минулого року суд у Люксембурзі ухвалив рішення про скасування обмежувальних заходів ЄС, введених Радою Євросоюзу проти Клюєва у березні 2017 року.

Однак відповідне рішення суду не скасувало рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів проти Клюєва, тому він залишається під європейськими санкціями до 6 березня 2019 року.

Андрій Клюєв Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв із розшуку більшість людей із оточення екс-президента Віктора Януковича, проти яких в Україні порушена низка кримінальних проваджень.

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