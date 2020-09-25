Євросоюз зібрався ввести додаткові санкції проти Росії через війну в Україні

Євросоюз може розширити список осіб, щодо яких можуть бути застосовані санкції за підрив територіальної цілісності і суверенітету України.

Про це заявили в Європейській раді в п'ятницю, 25 вересня, повідомив "Інтерфакс-Україна". Очікується, що це рішення може бути затверджено в понеділок, 28 вересня на рівні послів країн-членів ЄС, так званому Комітеті постпредів.

"Комітет постійних представників готовий дати зелене світло початку письмової процедури з тим, щоб схвалити рішення кількома днями пізніше", – зазначили в Європейській раді.

Йдеться про те, що до уже існуючого списку санкцій будуть додані нові обличчя за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України.

Раніше Україна висловлювалася за введення санкцій щодо осіб, пов'язаних із будівництвом Керченського мосту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

дипломатичні й економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків було введено невдовзі після анексії Криму.

США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Іноземні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд до Америки та Європи ліквідовано.

Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт й імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Євросоюз у четвер, 10 вересня, офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175-ти осіб і 44-х організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

23 вересня Росія ввела санкції проти Європейського союзу. Вони стосуються заборони в'їзду на територію РФ низки чиновників.

23 вересня США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку з кіберзлочинами, втручанням у вибори в США і ситуацією в Україні.