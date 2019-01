Євросоюз ввів нові санкції: хто потрапив під удар

Європейський Союз прийняв рішення про введення у дію санкцій проти розвідувальної служби Ірану.

"Важливий день для європейської зовнішньої політики! ЄС щойно погодився ввести у дію санкцій проти розвідувальної служби Ірану", – повідомив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен у Twitter.

За його словами, обмежувальні заходи були прийняті через участь Тегерана в змовах із метою вбивств на території Європи.

"Це – потужний сигнал із боку Євросоюзу, який не потерпить такого поводження у Європі", – резюмував Самуельсен.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe.