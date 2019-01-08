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Євросоюз ввів нові санкції: хто потрапив під удар

1.8тЧитати матеріал російською

Європейський Союз прийняв рішення про введення у дію санкцій проти розвідувальної служби Ірану.

"Важливий день для європейської зовнішньої політики! ЄС щойно погодився ввести у дію санкцій проти розвідувальної служби Ірану", – повідомив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен у Twitter.

За його словами, обмежувальні заходи були прийняті через участь Тегерана в змовах із метою вбивств на території Європи.

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"Це – потужний сигнал із боку Євросоюзу, який не потерпить такого поводження у Європі", – резюмував Самуельсен.

Євросоюз ввів нові санкції: хто потрапив під удар

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада 2018 року США ввели проти Ірану нові санкції, які торкнулися понад 600 компаній і фізичних осіб, банківського і нафтового секторів країни. Також був опублікований список усіх, хто потрапив під удар.

Перед цим Америка розірвала договір про дружбу з Іраном, підписаний ще у 1955 році. Так, Штати відновили обмеження, які були зняті в результаті ядерної угоди 2015 року.

Читайте всі новини по темі "Зняття санкцій з Ірану" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зняття санкцій з Ірану
Місце
Іран
Тег
Європейський Союз
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