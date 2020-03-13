Євросоюз визнав, що зупинити коронавірус неможливо

В Євросоюзі неможливо зупинити коронавірус COVID-19, можливо тільки сповільнити його поширення

Про це заявила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен, передає FXStreet.

За її словами, Єврокомісія зі свого боку максимально пом'якшить правила надання держдопомоги підприємствам, які постраждали через інфекцію. Єврокомісія готова зробити більше в міру розвитку ситуації, додала вона.

"Коронавірус став найбільшим шоком для економіки ЄС, але він не повинен нанести їй перманентного збитку... Зупинити поширення коронавірусу в ЄС неможливо, можливо лише уповільнити його поширення, для чого буде потрібно уповільнення економічного життя Євросоюзу ... Єврокомісія максимально пом'якшить правила надання держдопомоги підприємствам, які постраждали через коронавірус", - сказала Ляйен на прес-конференції у Брюсселі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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