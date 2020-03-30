Україна отримала 80 млн євро на боротьбу з пандемією коронавірусу від Євросоюзу

Євросоюз дав Україн 80 млн євро (близько 2,5 млрд гривень) на боротьбу з епідемією коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 30 березня, в своєму Telegram-каналі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що буде включати $ 5,5 млрд в рамках трирічної програми і $ 4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу.

"ЄС виділив пакет допомоги в розмірі 80 млн євро (майже 2,5 млрд грн), який буде направлений на підтримку української системи охорони здоров'я, економіки (зокрема малих і середніх підприємств) і тих, хто найбільше постраждав від кризи", – написав Шмигаль.

Допомога Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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