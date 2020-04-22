ЄС дасть Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з COVID-19 – Зеленський

Україна отримає 1,2 млрд євро від Євросоюзу в якості підтримки під час пандемії COVID-19.

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Про це повідомили у середу, 22 квітня у прес-службі глави держави.

"Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", – прокоментував допомогу Україні президент Володимир Зеленський, додавши, що кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність країни.

Ілюстрація. ЄС 24 Канал

Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян і пом'якшення негативних наслідків пандемії для людей. Згідно з повідомленням, загалом Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. Наступна після України держава, яка отримає таку допомогу, - Туніс, йому ЄС надасть 600 млн євро.

Пропозицію Єврокомісії надалі повинні схвалити Європейський парламент і Рада ЄС. Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, з огляду на актуальність проблеми. Як тільки це відбудеться, перший транш може бути виділений як можна швидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020 року або у першій половині 2021 року. Як і у випадку із звичайною макрофінансової допомогою ЄС, транші будуть залежати також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ і використання коштів фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд очікує швидкого затвердження програми розширеного фінансування для України. Відзначається, що для затвердження програми залишилося вирішити декілька останніх питань.

7 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні так званий антиколомойський законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам. Цей законопроєкт є однією з умов МВФ.

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