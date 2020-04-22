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22 квітня • оновлено в 16:12
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ЄС дасть Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з COVID-19 – Зеленський

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Україна отримає 1,2 млрд євро від Євросоюзу в якості підтримки під час пандемії COVID-19.

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Про це повідомили у середу, 22 квітня у прес-службі глави держави.

"Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", – прокоментував допомогу Україні президент Володимир Зеленський, додавши, що кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність країни.

Ілюстрація. ЄС

Ілюстрація. ЄС

24 Канал

Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян і пом'якшення негативних наслідків пандемії для людей. Згідно з повідомленням, загалом Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. Наступна після України держава, яка отримає таку допомогу, - Туніс, йому ЄС надасть 600 млн євро.

Пропозицію Єврокомісії надалі повинні схвалити Європейський парламент і Рада ЄС. Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, з огляду на актуальність проблеми. Як тільки це відбудеться, перший транш може бути виділений як можна швидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020 року або у першій половині 2021 року. Як і у випадку із звичайною макрофінансової допомогою ЄС, транші будуть залежати також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ і використання коштів фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд очікує швидкого затвердження програми розширеного фінансування для України. Відзначається, що для затвердження програми залишилося вирішити декілька останніх питань.

7 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні так званий антиколомойський законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам. Цей законопроєкт є однією з умов МВФ.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
євро
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это не помощь, это заём. Причем при выполнении условий МВФ, где продажа земли и полный захват укрбанков западными банками. Т к этот заём можно будет расходовать по своему усмотрению, то это просто взятка и должностные лица это бабло просто растащат по офшорным счетам. Радуемся евроассоциации.
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Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
Зеленский, Зеленский...А это не тот Зеленский, который в бытность 95 квартала, называл украину женщиной с низкой социальной ответственностью за то, что она постоянно деньги просит, а?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Анисимова Светлана, Точка зрения зависит от точки сидения.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
на чей счет баблишко упало,а отдавать всем.
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Економіка

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