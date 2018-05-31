Європі загрожує неминуча масштабна криза: в США відреагували

У американському банківському холдингу Morgan Stanley вважають, що передбачення про прийдешню кризу в Європі є нереалістичними.

"Чесно кажучи, я думаю, що це смішно. Мені зовсім не здається, що (для Європейського Союзу. - Ред.) існує екзистенціальна загроза", - заявив головний виконавчий директор фінансового конгломерату Джеймс Горман в ефірі Bloomberg.

За його словами, інвесторам необхідно уважно стежити за метушнею на ринках, викликаною кризою в Італії і падінням прибутковості казначейських облігацій США нижче 3%.

При цьому Горман впевнений, що 10-річні облігації продовжать рости, захоплюючи за собою долар.

Зокрема, прибутковість повинна підвищитися за рахунок дій Федеральної резервної системи. Глава Morgan Stanley прогнозує, що ФРС підніме базову ставку чотири рази в цьому році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий американський інвестор і фінансист Джордж Сорос спрогнозував, що Європа зіткнеться з неминучою екзистенціальної загрозою у вигляді повномасштабної фінансової кризи.

Головними причинами майбутньої кризи є зміцнення долара до європейської валюти, втеча капіталу з ринків, що розвиваються, а також розбіжність позицій Європи і США щодо іранської ядерної програми.