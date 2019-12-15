"Європі потрібні руки": українцям розповіли про роботу за безвізом у Польщі

Деякі країни Євросоюзу – такі як Польща і Угорщина – настільки зацікавлені в трудових мігрантах, що надають українцям офіційну можливість працювати за безвізом.

Про умови праці та заробітки в Європі в ефірі ObozTV розповів віце-президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Алєксандров.

Алєксандров звернув увагу, що українці можуть вільно працевлаштуватися у Польщі навіть без спеціальної робочої візи. Щоправда, на термін до трьох місяців.

"Можна заїхати за біометрикою (біометричним закордонним паспортом. – Ред.) до Польщі і вже через 4-5 днів працювати. Тобто 2,5 місяці спокійно працювати. Там є можливість офіційно працевлаштуватися. Якщо в Німеччині потрібна робоча віза, то в Польщі – ні. І це абсолютно законно", – зазначив він.

За його словами, європейці дуже зацікавлені в заробітчанах з України.

"Європейським країнам дуже потрібні робочі руки. Дуже. Їм цікавіше, щоб українці їхали працювати, а не пити кави у Відні... Їм не вистачає робочих рук. У них старіють нації. Літніх людей потрібно утримувати, платити пенсії, оплачувати соціально-медичне забезпечення... А Україна – поруч. Українець може легко і швидко дістатися до Польщі чи Німеччини. Привезти, наприклад, непальца – буде дуже дорого. Плюс, культурна близькість. Українці в Польщі вже в другому поколінні фактично перетворюються на поляків, вони асимілюються", – пояснив експерт.

При цьому Алєксандров наголосив, що переважна більшість вакансій – це некваліфікована праця.

"Згідно із соціологічними дослідженнями, 93% українців працюють за кордоном руками. Щоб працювати юристом, бухгалтером, менеджером – по-перше, потрібно знати мову, а по-друге – підтвердити свою освіту. Мій український диплом може бути в Польщі нікому не потрібен", – уточнив він.

Заробіток в Польщі безпосередньо залежить від відпрацьованого часу – у більшості робітничих професій встановлена погодинна оплата.

"Багато українців обирають працювати максимально. 10, 12, 14 годин на добу, шість днів на тиждень. За таких умов вони можуть заробляти і 30, і 35 і 40 тисяч гривень на місяць... Але, по-перше, за їжу і житло там теж потрібно щось платити. А по-друге, якби вони в такому самому режимі працювали в Україні – то отримували би ненабагато менше", – розповів Алєксандров.

Працюючи 12 годин 6 днів на тиждень, українці в Польщі отримують по 30-40 тисяч гривень на місяць Shutterstock

Як писав OBOZREVATEL, в Польщі вже зареєстровано законопроект, яким пропонується скасувати процедуру підтвердження дипломів для іноземних лікарів, в тому числі з України – таким чином поляки хочуть вирішити проблему нестачі медичних фахівців.

Згідно з підрахунками Нацбанку Польщі, заробітчани з України забезпечують до 0,9% зростання ВВП країни щорічно.

Причому кожен третій працівник з України хоче залишитися жити в Польщі. Серед головних аргументів – висока якість життя, гарний заробіток та кращі перспективи для дітей.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!