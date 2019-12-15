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15 грудня • оновлено в 10:38
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"Європі потрібні руки": українцям розповіли про роботу за безвізом у Польщі

1.8т
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Деякі країни Євросоюзу – такі як Польща і Угорщина – настільки зацікавлені в трудових мігрантах, що надають українцям офіційну можливість працювати за безвізом.

Про умови праці та заробітки в Європі в ефірі ObozTV розповів віце-президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Алєксандров.

Алєксандров звернув увагу, що українці можуть вільно працевлаштуватися у Польщі навіть без спеціальної робочої візи. Щоправда, на термін до трьох місяців.

"Можна заїхати за біометрикою (біометричним закордонним паспортом. – Ред.) до Польщі і вже через 4-5 днів працювати. Тобто 2,5 місяці спокійно працювати. Там є можливість офіційно працевлаштуватися. Якщо в Німеччині потрібна робоча віза, то в Польщі – ні. І це абсолютно законно", – зазначив він.

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За його словами, європейці дуже зацікавлені в заробітчанах з України.

"Європейським країнам дуже потрібні робочі руки. Дуже. Їм цікавіше, щоб українці їхали працювати, а не пити кави у Відні... Їм не вистачає робочих рук. У них старіють нації. Літніх людей потрібно утримувати, платити пенсії, оплачувати соціально-медичне забезпечення... А Україна – поруч. Українець може легко і швидко дістатися до Польщі чи Німеччини. Привезти, наприклад, непальца – буде дуже дорого. Плюс, культурна близькість. Українці в Польщі вже в другому поколінні фактично перетворюються на поляків, вони асимілюються", – пояснив експерт.

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При цьому Алєксандров наголосив, що переважна більшість вакансій – це некваліфікована праця.

"Згідно із соціологічними дослідженнями, 93% українців працюють за кордоном руками. Щоб працювати юристом, бухгалтером, менеджером – по-перше, потрібно знати мову, а по-друге – підтвердити свою освіту. Мій український диплом може бути в Польщі нікому не потрібен", – уточнив він.

Заробіток в Польщі безпосередньо залежить від відпрацьованого часу – у більшості робітничих професій встановлена погодинна оплата.

"Багато українців обирають працювати максимально. 10, 12, 14 годин на добу, шість днів на тиждень. За таких умов вони можуть заробляти і 30, і 35 і 40 тисяч гривень на місяць... Але, по-перше, за їжу і житло там теж потрібно щось платити. А по-друге, якби вони в такому самому режимі працювали в Україні – то отримували би ненабагато менше", – розповів Алєксандров.

Працюючи 12 годин 6 днів на тиждень, українці в Польщі отримують по 30-40 тисяч гривень на місяць

Працюючи 12 годин 6 днів на тиждень, українці в Польщі отримують по 30-40 тисяч гривень на місяць

Shutterstock

Як писав OBOZREVATEL, в Польщі вже зареєстровано законопроект, яким пропонується скасувати процедуру підтвердження дипломів для іноземних лікарів, в тому числі з України – таким чином поляки хочуть вирішити проблему нестачі медичних фахівців.

Згідно з підрахунками Нацбанку Польщі, заробітчани з України забезпечують до 0,9% зростання ВВП країни щорічно.

Причому кожен третій працівник з України хоче залишитися жити в Польщі. Серед головних аргументів – висока якість життя, гарний заробіток та кращі перспективи для дітей.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Трудова міграція з України Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Польща
Теги
робота трудовая миграция заробітчани
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Пети Moщи
Пети Moщи
В принципе это хорошо, честные труженики покинут оккупированую биндэровцами территорию, заберут семьи, останутся патриоты, активисты, волонтёры, вытираны, герои майдана.... перебьют друг дружку за остатки не сворованного, украина очиститься от нерабского генафонда раз и на всегда.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Украинцы в Европе как таджики в России ...
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ще не вмерла, Да сто пудов...
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Европе нужны жоповытиральщики. Чистую жопу обеспечивают нерабы. Желто-синей тряпкой вытирают)))
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