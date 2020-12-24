Європейський суд скасував санкції проти втікача Азарова

Суд Європейського Союзу скасував рішення про санкції щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Відповідну постанову опубліковано на сайті суду. Рішення ухвалили на засіданні 16 грудня.

Суд розглянув апеляцію адвокатів Азарова на рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року, яким колишнього прем'єра залишили в списку осіб, які підпадають під санкції.

Євросуд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист і права на ефективний судовий захист у кримінальному процесі.

"Звідси випливає, що, ухваливши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС припустилася помилки оцінки. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані тією мірою, якою вони стосуються заявника, без потреби розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури", – сказано в документі.

З огляду на це суд зупинив дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова.

Судові витрати зобов'язали сплатити Раду Євросоюзу.

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