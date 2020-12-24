Європейський суд скасував санкції проти втікача Азарова
Суд Європейського союзу скасував рішення про санкції стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.
Відповідна постанова опублікована на сайті суду. Рішення було ухвалено на засіданні 16 грудня.
Суд розглянув апеляцію адвокатів Азарова на рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року, яким колишній прем'єр був залишений в списку осіб, які підпадають під санкції.
Євросуд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист і права на ефективний судовий захист в кримінальному процесі.
"Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС припустився помилки оцінки. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані тою мірою, в якій вони відносяться до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури" , – сказано в документі.
У зв'язку з цим суд зупинив дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова.
Судові витрати зобов'язали сплатити Раду Євросоюзу.
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