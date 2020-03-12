Європейські біржі пережили новий обвал через коронавірус

Головні фондові індекси Європи в четвер, 12 березня, відкрилися падінням на 5-6%.

Зокрема, британський індекс FTSE 100 знизився на 4,9%, до 5587,95 пункту. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим французький CAC 40 впав на 4,7%, до 4396,3 пункту, а німецький індекс DAX – на 5,3%, до 9887,71 пункту

Європейські фондові індекси впали після заборони на в'їзд у США для європейців.

Американський президент Дональд Трамп закрив на 30 днів в'їзд для громадян країн Шенгенської зони через поширення коронавірусу.

Головні фондові індекси Європи в четвер, 12 березня, відкрилися падінням на 5-6%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

До цього біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти.

Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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